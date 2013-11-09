اعلام آمادگی صدا و سیمای لرستان برای استفاده از کارشناسان اقتصادی اتاق بازرگانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بازوند صبح شنبه در نشست مدیران و معاونین صدا و سیمای مرکز لرستان با اعضای اتاق بازرگانی خرم آباد با اشاره به اینکه همه ما مایل به این هستیم که استانی پرتوان و برخوردار در همه بخش ها داشته باشیم، اظهار داشت: باید به عنوان وظیفه و رسالت ملی در راه توسعه استان قدم برداریم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر هم معاونت صدا و هم معاونت سیمای مرکز لرستان به صورت 24 ساعته اجرای برنامه دارد، تصریح کرد: در برنامه ها و دستورالعمل های ما آمده است که در 10 موضوع به صورت اصلی باید برنامه داشته باشیم که یکی از این موارد موضوع اقتصاد است.

معاون صدا و سیمای مرکز لرستان با تاکید بر اینکه ما وظیفه داریم که بیش ترین ساعات پخش خود را به این 10 موضوع که اقتصاد نیز جزء آنها است اختصاص دهیم، افزود: ما بیش تر به دنبال این هستیم که با نگاه مثبت مسائل را عنوان کنیم و به ارائه توانمندی های استان بپردازیم.

بازوند با اشاره به اینکه نرخ بیکاری در لرستان دو برابر میانگین کشوری است و در حوزه صنعت هم جزو پنج استان ضعیف کشور هستیم، اظهار داشت: اما خوشبختانه در حوزه امنیت جزو استانهای امن کشور هستیم.

وی با بیان اینکه می توانیم از توانمندی های استان برای جذب سرمایه گذار استفاده کنیم، گفت: استان لرستان به مراتب امن تر از استانهایی مثل اصفهان و البرز است اما به عنوان نا امن معرفی شده است.

معاون صدا و سیمای مرکز لرستان با اشاره به اینکه متاسفانه در رابطه با تعامل و همکاری با اتاق بازرگانی قصور از ما بوده است که نتوانسته ایم به خوبی ورود پیدا کنیم، اظهار داشت: در رابطه با استفاده از کارشناسان اقتصادی از بخش دولتی در میزگردهای اقتصادی نیز شاید به خاطر این باشد که نتوانسته ایم تعامل و ارتباط خوبی با اتاق بازرگانی برقرار کنیم.

بازوند با تاکید بر اینکه ما آمادگی این را داریم که در خدمت کارشناسان اقتصادی اتاق بازرگانی خرم آباد باشیم، تصریح کرد: ما به دنبال مطلب چالشی در حوزه اقتصاد هستیم چراکه نقد منصفانه است که باعث پیشرفت می شود.

وی با بیان اینکه کارشناسان اقتصادی بخش دولتی تنها به ارائه بیلان کاری می پردازند، یادآور شد: این آمادگی وجود دارد که از کارشناسان اقتصادی اتاق بازرگانی در حوزه های مختلف اقتصادی استفاده کنیم.

معاون صدا و سیمای مرکز لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه ما وظیفه داریم بخشی از پرداخت های خود را به صورت درآمد استانی کسب کنیم، اظهار داشت: ما می توانیم در رابطه با تولید برنامه های اقتصادی به صورت مشارکتی قرارداد ببندیم.

بازوند با بیان اینکه صدا و سیمای مرکز لرستان آمادگی دارد به صورت مشارکتی برای تولید برنامه های اقتصادی تعامل کند، افزود: در تولید این برنامه ها دستگاه هایی که می خواهند بیش تر از آنچه که تعهد صدا وسیما است برنامه تولید کنند می توانند با قرارداد مشارکتی هزینه تولید را نصف کنند.