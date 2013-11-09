خرافات بزرگترین ضربه در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی ظهر شنبه در همایش شوراهای فریضتین ادارات، کارخانجات، مراکز آموزشی و درمانی، اصناف و هیات های مذهبی مازندران با اشاره به اینکه رسالت امر به معروف و نهی از منکر در طول تاریخ به جامعه اسلامی رسیده است، اظهارداشت: این امر یک فرصت مغتنی است که درس عاشورا می دهد و مردم همیشه در صحنه حضور دارند.

وی با بیان اینکه اجرای مراسم ماه محرم یک رویه سنتی که از نیاکان گذشته نسل به نسل به همه رسیده است، افزود: مبلغ فرهنگ محرم ، امر به معروف و نهی از منکر و رسالت عاشورایی نسل به نسل به عنوان یک وظیفه است که به مسئولین نظام واگذار شد

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به فرمایشات رهبری شناسایی زمان توسط مبلغان و متناسب با آن خطابه و سخن داشته باشند، اذعان داشت: سخنرانی باید انسان سازی ، تولیدی و مطابق با موقعیت باشد و بعنوان مبلغ رسالت خود را خوب انجام دهند.

ابراهیمی بیان کرد: مهمترین آسیب در مجالس زمان طولانی مداحی ها و خطابه هاست.

وی با بیان اینکه باید همه عناصر عاشورا گفته شود، گفت: باید حماسه در ارتباط با عاشورا را نشان دهید و به طور کلی خطابه و اشعار باید حماسی باشد.

مسئول ستاد احیای امر به معروف ونهی از منکر ادارات مازندران با بیان اینکه باید بیشتر از گذشته در راستای اجرای امربه معروف و نهی از منکر ایفای وظیفه کرد، گفت: باید در اجرا و احیای امربه معروف و نهی از منکر رسالت خود را بخوبی انجام شود.

حجت الاسلام محمود امام قلی پوربا اشاره به انتظار و توقع ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان از مسئولین ادارات، اظهارداشت: مسئولین ادارات به ارزش های اسلامی عنایت داشته و همچنین به وظایف دینی خود توجه بیشتری داشته باشند.

وی افزود: مسئولین باید به شکلی تلاش کنند که بتواند الگویی برای برادران و خواهران باشند.

