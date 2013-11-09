امنیت ايران اسلامي مدیون از خودگذشتگي شهدا است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا میرزایی پیش از ظهر شنبه در دیدار اعضاي شوراي اسلامي شهر همدان با مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان همدان گفت: امنیت، عزت و آرامش امروز ايران اسلامي مدیون امام(ره)، رهنمودهاي رهبري و از خودگذشتگي شهدا و ايثارگران است.

رضا ميرزايي با اشاره به وجود هشت هزار شهید در استان همدان، اظهار داشت: وجود جانبازان، ایثارگران و خانواده‎های معظم شهدا فضای خاص معنوی را در استان ایجاد کرده که در این رابطه مسئولیت و وظیفه ما به عنوان خدمت‎گزاران نظام بیشتر مي شود.

ميرزايي بر ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه بويژه نسل جوان تاكيد كرد و افزود: انسجام کارهای فرهنگی و به‎روز بودن فرهنگ ایثار در جامعه امري ضروري است و بايد در راستاي حل مشکلات خانواده‎هاي ايثارگران اهتمام ورزيد.

مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان همدان نیز با قدرداني از توجه همكاري شوراي چهارم اسلامي شهر همدان به امور ايثارگران و خانواده هاي شهدا گفت: بنياد شهيد و امور ايثارگران در تكريم و خدمت رساني به جامعه ايثارگر و خانواده هاي بزرگوار آنها نيازمند تعامل و همكاري ديگر سازمانها است.

ناصر عارف نقش رسانه در ترويج فرهنگ ايثار و شهادت را بسيار مهم دانست و افزود: بايد از توانمنديها و تخصص هاي ايثارگران استفاده شود.

عارف ابراز امیدواری کرد با همدلی و همسوئی بتوان رضایتمندی و ارتقای خدمات به ایثارگران را فراهم آورد.