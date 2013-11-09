بالارفتن سن ازدواج جوانان از آسیب های مهم اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل آذریان قبل از ظهر شنبه در جلسه شورای جوانان این شهرستان گفت : از سوی دیگر ناسازگاری های زوج های جوان در سال های اول تشکیل زندگی بیشتر شده که این امر نیز یکی از مهم ترین معضلات اجتماعی به شمار می رود که البته می تواند با تلاش خانواده ها و ایجاد مهارت های مناسب در فرزندان از بین رود.

وی ادامه داد : سنت ازدواج از سیره و سلوک انبیاء الهی است که می تواند در آرامش فردی و اجتماعی نقش اساسی داشته باشد.

حجت الاسلام رفیعی نیز در این همایش گفت : راه و روش انتخاب همسر در جوامع امروزی تغییر یافته و از شکل سنتی و اسلامی خود به شکل پیروی از فرهنگ بیگانگان درآمده است که این امر می تواند در جای خود خطرناک باشد.

کارشناس و سخنران مسائل ازدواج ادامه داد : الگو برداری جوانان از شخصیت های غیر دینی و غیر ملی مسیر صحیح انتخاب همسر را با مشکلات زیادی مواجه کرده است که این امر سبب بالا رفتن آمار طلاق در بین زوج های جوان شده است.

وی با بیان اینکه ابتدا افراد باید در جهت سازگار کردن خود با محیط اطراف تلاش کنند، گفت : آسیب های فردی به وجود آورنده آسیب های زیاد اجتماعی و جمعی در خانواده و جامعه است که این امر در بین زوج های جوان سبب ناسازگاری شده و در نهایت به طلاق می انجامد.