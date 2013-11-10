خبرگزاری مهر ـ گروه فرهنگ و ادب: «کتاب آه» شامل بازخوانی و ویرایش مقتل «نفس‌المهموم» که اغلب نقل‌های صحیح مقاتل و کتب تاریخ را در خود گرد آورده و جزء جزء حادثه شهادت امام حسین (ع) را از 6 ماه قبل از عاشورا تا چند ماه بعد از آن روایت می‌کند، پنج سال پس از انتشار این روزها هفتمین بازچاپ خود را به پایان راه فروش رسانده و شمار نسخه‌های فروخته شده خود را به بیش از 35 هزار نسخه رسانده است.

این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که نسخه الکترونیکی این کتاب نیز که چند سال پس از انتشار آن در قالب 10 لوح فشرده منتشر شده، پس از هفت نوبت تجدید چاپ این روزها بیش از 34 هزار نسخه فروخته است.

عبدالله حقیقت، مدیر موسسه فرهنگی جام طهور، ناشر این کتاب با اعلام این اخبار به مهر می‌گوید: «کتاب‌آه» بر مبنای نیاز مخاطبان عام برای خوانش اطلاعات و روایات نقل شده در مقاتل امام حسین (ع) تولید شد. در واقع ما مشاهده کردیم که در مورد روایت حادثه عاشورا با چند دسته کتاب مواجهیم. نخست کتاب‌هایی که برای مخاطبان عام جامعه نوشته نشده و زبانشان، زبانی نیست که همگان بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند و دیگر کتاب‌هایی که اصالت ندارند. در این میان اما کتاب نفس المهموم شیخ عباس قمی که علامه شعرانی نیز آن را تایید کرده بود متقن‌ترین مقتل عاشورا به شمار می‌رفت. اما همین کتاب هم متنش، متن طلبگی بود و باید برای خوانش مخاطب عام روی آن کاری صورت می‌گرفت.

درباره این تغییرات، یاسین حجازی ویراستار این اثر در مقدمه کتاب اینگونه شرح داده است: کتاب آه همه تصویر و دیالوگ و نامه است؛ تصویرها و دیالوگ‌ها و نامه‌های رد و بدل شده میان شخصیت‌های دخیل در حادثه کربلای سال شصت و یک هجری. و چیزی بیش از این نیست. یک تصویر، پاره‌اى از یک نامه یا جملاتى که دو نفر باهم گفته‌اند و رفته‌اند و کسى آن میان شنیده، هر کدام، تکه‌اى از یک «کولاژ» است که از چیدن و کنار هم گذاشتنشان مى‌توان اصل واقعه را فهمید و یکپارچه کولاژ را دید. فراوانند کسانى که على رغم بسیارها که جسته گریخته شنیده‌اند، هنوز دقیقا نمى‌دانند قتل حسین ابن على «چه طور» اتفاق افتاد.

به نظر نویسنده، مقدمه کتاب‌هایى که براى دادن یک تصویر یا چندخط از یک نامه، کلى سلسله اسناد و توضیح و تحلیل و تعلیقه براى خواننده ردیف مى‌کنند، هم به او اجازه نمى‌دهند کولاژش را «خودش» کامل کند هم بعضى وقت‌ها حوصله‌اش را سر مى‌برند که تا ته بخواندشان و از روى صفحاتى نخوانده نپرد. این طورى است که کتاب‌هاى این‌چنینى قیافه‌هایى خشک و جدى داشته‌اند و مفروض خوانندگان این بوده که وصالى سخت و کند و دیر مى‌دهند و ناخودآگاه ترسیده‌اند از اینکه سراغشان بروند. این شاید برجسته‌ترین دلیل ناشناخته ماندن کتاب‌هایى نظیر نفس المهموم است.

عبدالله حقیقت ناشر این کتاب اما با اعلام خبر آماده شدن موسسه خود برای انتشار هشتمین چاپ از این کتاب در قالب نسخه کاغذی و دیجیتالی می‌گوید: در این پنج سال از تولید و انتشار این اثر حمایتی نشد که هیچ، برخی سازمان‌های بزرگ فرهنگی ـ دینی حتی نسخه‌ دیجیتالی این کتاب را بدون اجازه ناشر و پرداخت مبلغی روی صفحات اینترنتی خود قرار دادند و در دو ـ سه سال گذشته ما به هیچ طریقی نتوانسیتم از این اقدام جلوگیری کنیم. در شرایطی که از انتشار چنین آثاری حمایت نمی‌شود، این شیوه از برخورد با یک اثر واقعا محل سئوال است و باید سئوال کرد که چرا در میان بودجه‌های میلیاردی این دوستان مبلغی برای خرید این کتاب‌ها و ارائه آن به افرادی که دوست دارند بخوانندش وجود ندارد.

گفتنی است که انتشار «کتاب آه» همچنین منجر به تالیف و انتشار کتابی با عنوان «رسم وفا» از سوی همین موسسه شد که در آن زندگی اصحاب غیر‌هاشمی امام حسین (ع) شرح داده شده و تاکنون در سه نوبت نیز تجدید چاپ شده است.