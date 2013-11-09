كسب رتبه ششم تيم دوچرخه سواري همدان در مسابقات قهرماني كشور

وحيد شانيان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به برگزاري مسابقات قهرماني كشور نوجوانان در شهرستان نيشابور كه به مدت دو روز برگزار شد كسري قياسي موفق به كسب مدال نقره مسابقه استقامت و مدال برنز رشته دور امتيازي شد و تيم همدان در مجموع ششم شد.

مسئول كميته فني هيئت دوچرخه سواري استان همدان افزود: مسابقات قهرماني كشور نوجوانان جاده در مواد استقامت، 500متر و دور امتیازی برگزار شد.

وي بيان داشت: در ماده استقامت، دوچرخه سواران مسیر 60 کیلومتر را كسري قياسي مقام دوم را به دست آورد.

شانيان اضافه كرد: همچنين در ماده دور امتیازی در مسیر 17 کیلومتر نيز کسری غیاثی از استان همدان مقام سوم را كسب كرد.

مسئول كميته فني هيئت دوچرخه سواري همدان در پايان گفت: در اين دوره از مسابقات تيم آذربايجان شرقي در رده اول، تيم البرز در رده دوم و تيم كرمان نيز در رده سوم قرار گرفت.