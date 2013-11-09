کشته و زخمی شدن 4 نظامی لیبیایی در حمله افراد مسلح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع بیمارستانی لیبیایی اعلام کردند: در اثر حمله افراد مسلح ناشناس به نیروهای ارتش لیبی در شهر بنغازی در شرق لیبی سه نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شدند.

این منابع بیان کردند: اجساد عادل السید الجهانی و علی سعید علی که در اثر تیراندازی کشته شده اند و نیز الشریف العجیلی که در اثر تیراندازی به سرش کشته شد، وارد بیمارستان سوختگی و سوانح بنغازی شده است.

شایان ذکر است که با گذشت دو سال و اندی از سرنگونی نظام معمر قذافی در لیبی و دخالت غرب در این کشور، لیبی هنوز نتوانسته است به آرامش برسد.