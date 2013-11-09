به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمهدی موسوی‌نژاد صبح شنبه در آئین افتتاحیه میدان تعزیه روستای جتوط با قدردانی از دست اندرکاران و متولیان راه اندازی میدان تعزیه امام حسین (ع) اظهارداشت: فعالیت برای برگزاری مراسم اهل بیت (ع) و اباعبدالله الحسین (ع) و انتقال مفاهیم عاشورایی امری پسندیده است که اجر والایی دارد.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی افزود: واقعه عاشورا مجموعه‌‌ای از حماسه‌های بی‌نظیرو حاوی درس های فراوانی برای بشریت است که برای جاویدان ماندن آن اجرای برنامه هایی نظیر تعزیه و ساخت فیلم بسیار مؤثر است.

وی با اشاره به اینکه دراجرای تعزیه و مشاهده آن باید صحنه کربلا تصور شده و سختی هایی که اهل بیت (ع) و یاران امام حسین (ع) متحمل شدند چشیده شود گفت: در کربلا درد امام حسین (ع) فقط جنگیدن با عده ای بی بصیرت و از مسیر حق منحرف شده نبود بلکه دردهای بیشتری نظیر بی تابی کودکان برای آب و اهانت دشمنان به خیمه ها وجود داشت.

موسوی‌نژاد تاکید کرد: امام حسین(ع) معلمی بود که برای تحقق رسالت جدش و احیای امر به معروف و نهی از منکر با مظاهر فساد و ظلم به مبارزه پرداخته و درس‌های آموزنده و سرنوشت‌سازی را به ما آموخت.

مسیر امام حسین(ع) اصلی‌ترین آرمان است

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مسیر امام حسین(ع) از اصلی ترین آرمان و ارزش های ما محسوب می شود و لازم است به طریق مختلف به نسل های آینده انتقال داده شود.

حجت‌الاسلام موسوی‌نژاد در ادامه به ذکر مصائب امام حسین(ع) و بیان داستان هایی از واقعه عاشورا پرداخت.

روستای جتوط از توابع بخش سعدآباد دارای یک هزار و 100نفر جمعیت در 15 کیلومتری متری مرکز شهرستان دشتستان (شهربرازجان) واقع شده است.

لازم به ذکر است که امام جمعه برازجان، بخشدار و امام جمعه سعدآباد، مسئولین نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی و حوزه مقاومت بسیج سعدآباد و جمعی از مردم ومسئولان محلی در این مراسم روحانی و معنوی حضور داشتند.

پس از افتتاح میدان با قرائت دعای فرج امام زمان (عج) و اهدای لوح تقدیر به فعالان عرصه تعزیه، نمایش تعزیه توسط هنروران اجراشد.