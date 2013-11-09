عبدالله هنرمندی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مراسم های خارج از مساجد اظهار داشت: هرچقدر نوجوان و جوانان از روحانیت و مساجد فاصله بگیرند، ضمن آنکه رقابتهای منفی افزایش می یابد ممکن است به خاطر زرق و برق ظاهری برخی مکاتب و فرقه ها، گرایش به سمت آنها در فضاهای مجازی و حقیقی زیاد شود.

هنرمندی با اشاره به برگزاری برنامه عمومی عزاداری مردم اسلامشهر در روز تاسوعا که سال قبل برای اولین بار برگزار شد، گفت: این گونه برنامه ها با توجه به وجود اقوام مختلف و همچنین پراکندگی هیئات نیاز به زمان مطالعه حداقل سه ماهه و برنامه ریزی دقیق و استفاده از همه ظرفیت ها را دارد.

ماهیت شورای هیئات مذهبی تصمیم سازی است نه تصمیم گیری

وی ماهیت شورای هیئات مذهبی را تصمیم سازی دانست و اظهار داشت: تصمیم گیری در این عرصه وظیفه متولیان فرهنگی، دینی و مذهبی شهرستان است که شورای هیئات مذهبی با توجه به موقعیت خاص و ویژه دینی و مذهبی شهرستان باید ضمن دعوت از دلسوزان و فعالان فرهنگی و مذهبی با ایجاد فضایی برای تولید فکر و تصمیم و تدوین سیاستگذاری ها و نقشه راه پیشنهادی اقدام کند.

این کارشناس مسائل فرهنگی ومذهبی مهمترین وظیفه شورای هیئات مذهبی را بررسی آسیب های اجرایی ومحتوایی مراسم مذهبی برشمرد وافزود: واکنش به موقع نسبت به جریانات فرهنگی، اجتماعی و مذهبی می تواند گام موثری در جلوگیری از انحرافات و ترویج بدعت ها باشد.

آسیب گروه های مذهبی بدون شناسنامه در ماه محرم

عضو شورای هیئات مذهبی اسلامشهر با اشاره به اینکه این شهرستان بیش از یک هزار هیئت ثبت شده دارد، افزود: با این حال تعداد زیادی هیئت نیز بدون شناسنامه طی ماه محرم فعالیت می کنند که هر ساله به تعداد این هیئات افزوده می شود، در این زمینه باید ضمن دعوت هیئات مذهبی به اتحاد و گسترش کمی و کیفی برنامه ها و جلوگیری از تشتت هیئات نسبت به آسیب شناسی این مساله اقدام و از خطرات احتمالی آن جلوگیری کنیم.

وی تاکید کرد: یکی از وظایف شورای هیئات مذهبی شناسنامه دار کردن این گروه ها و هیئت هاست که باید نظارت کافی بر فعالیت این گروه ها وجود داشته باشد.

این مسئول، ارتقای معرفت دینی مخاطبان را ازطریق برگزاری دوره ها و همایشهای آموزشی ویژه هیئات و تغذیه فکری را از جمله برنامه های این شورا در آینده نزدیک دانست و بر لزوم تعامل جدی و ارتباط نزدیک و مستمر مسئولین هیئتها و فعالان فرهنگی و مذهبی با شورای هیئات مذهبی تاکید کرد.