بزرگداشت سالروز شکست حصر سوسنگرد آرمانهای امام(ره) را احیا می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید کریم حسینی پیش از ظهر امروز شنبه در ستاد استانی بزرگداشت سالروز شکست حصر سوسنگرد و بستان عنوان کرد: برنامه های ویژه این ایام را در قالب فعالیتهای متنوع فرهنگی و دینی خواهیم داشت.



وی افزود: با در نظر گرفتن این مسئله که استان خوزستان باید پیش قدم در برگزاری برنامه های ویژه دفاع مقدس باشد و در هر ماه از سال نیز برنامه های به همین منظور در تقویم استانی وجود دارد به همین دلیل باید در خصوص این مسئله یک ستاد تشکیل شود که یک دبیر خانه مستقل داشته باشد.



معاون سیاسی استانداری خوزستان تصریح کرد: برای این ستاد، باید اعتبارات استانی در نظر گرفت تا یک ساز و کار مشخصی داشته باشد تا از این پس مرجع پیگیری این گونه مناسبت ها این ستاد باشد.



حسینی افزود: برگزاری مراسم ویژه دفاع مقدس باید به عنوان یک اصل در برنامه های فرهنگی هر سازمان نهادینه شود. همچنین هر سازمانی باید برگزاری این گونه مراسمات را افتخاری برای خود بداند.



وی عنوان کرد: امیدوار هستیم تا برگزاری مراسم ویژه شکست حصر سوسنگرد و بستان با شکوه تر از سال های گذشته برگزار شود.



