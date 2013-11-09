شهرداران شهر جدید هشتگرد، نظرآباد و کوهسار در البرز منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این احکام، کامران عظیم زاده، سعید مدرس زاده بزرگی و ابوالفضل فلاحت پیشه به ترتیب برای سمت شهردار شهرداری های شهر جدید هشتگرد، نظرآباد و کوهسار انتخاب شده اند.

در متن این احکام که به صورت جداگانه صادر شده است، آمده است:

سلام علیکم؛

بنا به پیشنهاد شورای اسلامی شهر و موافقت سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و در اجرای تبصره 3 ذیل ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/ 1375به موجب این حکم به سمت شهردار شهر جدید هشتگرد منصوب می شوید.

انتظار دارد با جدیت و اهتمام و بهره گیری از نیروهای خدوم و متخصص، هماهنگ با مدیران ارشد شهرستان و استان و تعامل سازنده با همه نهادها، سازمان ها و شورای محترم اسلامی شهر در جهت تحقق برنامه های دولت تدبیر و امید در حیطه شرح وظایف شهرداران به ویژه گسترش نظارت های فنی عمران و آبادانی شهر با رعایت مقررات و نگرش اخلاق محوری، قانون مداری و خدمت به شهروندان موفق و موید باشید.