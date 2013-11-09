لزوم تبيين دلیل نامگذاری هفته احیای امر به معروف در محرم

حجت الاسلام محمد صالحی در گفتگو با مهر با تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و گرامیداشت هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر ابراز داشت: نامگذاری هفته اول ماه محرم به عنوان هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر، یک نامگذاری با مسما و دارای آثار ماندگاری در عرصه اجتماعی است.

وی افزود: قیام عاشورا و نهضت حسینی(ع) با دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر عجین شده و این روش پیامبران و شیوه صالحان و فریضه بزرگ الهی است که در پرتو عمل به آن جامعه به سمت اصلاح پیش خواهد رفت.

صالحی با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر مختص به زمان و یا مکان خاصی نیست، اظهار داشت: اجرای امر به معروف و نهی از منکر از اهمیت خاصی برخوردار بوده و باید در جامعه رشد كند چرا که امروزه شاهد آن هستیم که منکر با همه اصحاب خود هر روز به شکل خاص و لباسی نو در جامعه جلوه گر می شود.

مدیر کل اداره اوقاف و امور خیریه استان همدان با اشاره به اینکه اصل امر به معروف و نهی از منکر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گنجانده شده است، یادآور شد: مطابق این اصل امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای همگانی و بر عهده همه مردم است.

صالحی افزود: در نهضت امام حسین(ع) و قیام عاشورا عوامل متعددی دخالت داشته ولی اقامه امر به معروف و نهی از منکر مهمترین آن است چرا که خود حضرت سید الشهدا(ع) در جمله ای اصلاح در امت جد پیامبر(ص) و اقامه امر به معروف و نهی از منکر را دلیل قیام خود دانسته اند.

مدیر کل اداره اوقاف و امورخیریه استان همدان ضمن بیان اینکه قیام امام حسین(ع) و یاران وفادارش اسوه و الگویی برای تمام حرکتهای حق طلبانه در تمام اعصار است، عنوان داشت: انقلاب اسلامی ایران نیز برگرفته از همین نهضت و قیام، بوجود آمده و رشد كرده است.

حجت الاسلام صالحی افزود: سیمای فریضه امر به معروف و نهی از منکر چیزی جز تعهد و علاقه اشخاص به سلامتی جامعه نیست و این موضوع فقط منوط به رعایت شئونات اسلامی در اجتماع نبوده بلکه فراتر از آن باید به منکراتی از قبیل غیبت، تهمت، دروغ پرازی و بدرفتاری نیز پرداخته شود.

وی اضافه كرد: مبارزه با منکری چون اسراف که نزد اهل بیت عصمت و طهارت بسیار مضموم و ناپسند شمرده شده جامعه مسلمین را از شر فقر و فساد و تبعیض دور خواهد كرد.