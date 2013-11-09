500 هزار نفر در طرح تربیت حافظان قرآنی ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شرفخانی ظهر شنبه در بازدید از امامزادگان قائمشهر از برگزاری آزمون سراسری طرح تربیت حافظان قرآن کریم در اسفند سالجاری به صورت متمرکز در سراسر کشور خبر داد و گفت: بیش از 70 درصد کلاسهای این طرح در امامزادگان و مراکز فرهنگی قرآنی کشور برگزار شد.
وی با اشاره به ارزیابی منشور توسعه کشور در زمینه فعالیتهای سازمان اوقاف، اظهار داشت: در سالجاری سازمان اوقاف و امور خیریه کشور یکی از برترین سازمانهای کشور منصوب شد.
معاون فرهنگی سازمان اوقاف کشور به برگزاری 48 دوره از کلاسهای تربیت مربی قرآن کریم در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر یکهزار 800 مربی موفق به دریافت گواهی مربیگری شدند.
شرفخانی از فعالیت آنلاین هفت هزار نفر در مرکز آموزش مجازی حفظ قرآن کریم در سراسر کشور خبر داد و بیان کرد: داوطلبان از طریق آموزش مجازی حفظ قرآن کریم موفق به حفظ هشت جزء قرآن کریم شدند.
وی یکی از برنامههای هدفمند سازمان اوقاف را حفظ موضوعی قرآن کریم دانست و بیان داشت: 300 آیه از قرآن کریم استخراج و به صورت کتاب جیبی در 250 هزار نسخه چاپ شد.
جت الاسلام شرفخانی با بیان اینکه باید برای امامزاده سید ابوصالح قائمشهر طرح جامع در نظر گرفته شود، افزود: طرحی برنامه ریزی شد که در شان این امامزاده باشد.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف کشور با اشاره به اینکه با سازمان میراث فرهنگی برای اجرای این طرح هماهنگی شود، گفت: پس از ورود مسئولان استانی برای ساخت این طرح سازمان اوقاف برای همکاری وارد مسائل اجرایی می شود.
شرفخانی با تاکید بر اینکه همکاری اقشار مختلف مردم و خیران در این امر ضروری است، بیان کرد: سازمان اوقاف در این امر مطمئنا یاریگر ساخت شبستان این امامزاده میشود.
وی با بیان اینکه در این طرح باید زائرسرا و مکان هایی مذهبی در نظر گرفته شود، گفت: سقف مورد نظر این طرح نباید از خود ساختمان بقعه بیشتر شود.
شرفخانی بر ایجاد اتاق های فرهنگی در اطراف شبستان ها تاکید کرد و گفت: باید مباحث فرهنگی و اسلامی در این رعایت شود.
ساخت هرگونه ضریح با هماهنگی سازمان اوقاف باشد
وی بر ساخت میراثی بنای شبستان اشاره کرد و بیان داشت: به صورت جدی با سازمان میراث فرهنگی در این زمینه همکاری کنید.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف کشور بر داشتن مجوز برای احداث هرگونه بقعه و ضریح تاکید کرد و گفت: باید این اقدامات با همکاری سازمان اوقاف باشد.
حجت الاسلام احمد شرفخانی با اشاره به اهداف سازمان اوقاف در زمینه بهرهمندی صحیح و کامل از موقوفات و اجرای نیات وقف شده است، گفت: ایجاد وقف جدید با موضوع نشر معارف اسلامی و ترویج فرهنگ عاشورایی از برنامههای جدید سازمان اوقاف است.
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