ضعف پیمانکاران فاضلاب آبادان مشهود است

سید فیاض موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مسئولان آبفا باید در شناسایی و بکارگیری پیمانکاران توانمند که بتواند در زمان معین شده ای کار را به انجام و اتمام برساند جدیت بیشتری کنند.



وی اظهار کرد: شورای چهارم کارش را به تازه گی شروع کرده و نیازی به تبلیغات ندارد، به دنبال سیاه نمایی هم نیستیم، اما باید واقعیتها به مردم گفته شود.



موسوی تصریح کرد: این به معنای نادیده گرفتن کارهای صورت گرفته در این خصوص نیست، به رغم کمبودهای اعتباری کارهای خوبی انجام شده است اما ناکافی است.



عضو شورای شهر آبادان یادآور شد: آنچه ما را نگران می کند خروج فاضلاب از مناطق سلیچ و شطیط به رودخانه بهمنشیر و بازگشت مجدد به چرخه مصرف است.



وی ادامه داد: ما متحمل فشارهای زیادی از سوی مردم در بحث فاضلاب هستیم. از سوی دیگر شهرداری آبادان نیز بابت فاضلاب سرریز شده در کوچه و خیابانها که به آن نام آبهای سطحی داده اند متحمل صرف هزینه های زیادی شده است.



موسوی بر آمادگی شورا و شهرداری برای هرگونه همکاری با اداره آبفا تاکید کرد.



رئیس شورای اسلامی شهرستان آبادان گفت: حق مردم آبادان این نیست، رفع مشکل فاضلاب آبادان یک همت شهرستانی، استانی و ملی می خواهد.





