۱۸ آبان ۱۳۹۲، ۱۵:۳۰

سقایی به مهر مطرح کرد:

اعتدال و توانمندی ملاک تغییر مدیران در فارس باشد

شیراز - خبرگزاری مهر: نماینده مردم نی ریز و استهبان در مجلس شورای اسلامی اعتدال، تعهد و توانمندی را ملاک ارزیابی مدیران  استان فارس برای تغییرات دانست. 

محمد سقایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای تغییرات مدیران استان فارس باید به عملکرد و توانمندی آنان نگاه گرد.

وی با بیان اینکه شعار رئیس جمور اعتدال و توانمندی است، اضافه کرد: مدیرانی که داری اعتدال، متعهد و  توانمند باشند نیاز به تغییر آنان نیست در غیر این صورت مدیران باید از عرصه مدریت حذف شوند.

سقایی تصریح گرد: مقام معظم رهبری فرمودند استان فارس در قله قرار دارد گه با توجه به فرموده ایشان باید از تمام توانمندی استان استفاده کنیم.

نماینده مردم نیریز و استهبان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نباید به خاطر مشکلات به خاطر برون رفت از یک چالش وارد چالش بزرگتری شویم.

سقایی ابراز کرد: گاهی مدیرانی را انتخاب می کنیم که هیچ اطلاعاتی نسبت به کار خود ندارند و به جای اینکه تصمیم گیرنده باشد دیگران جای او تصمیم می گیرند همین گونه انتخاب ها است که استان را با مشکل و چالش مواجه می کند.

وی اظهار گرد: اگر مدیران استانی به گفته ها و شعار های رئیس جمهور عمل گنند کمتر در استان فارس با چالش مواجه می شویم.

وی اضافه گرد: به صحبت هایی که نماینگان استان فارس با استاندار فارس داشتند قرار شد از پتانسیل های توانمند استان استفاده کنیم.

