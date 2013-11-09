برگزاری مراسم بزرگداشت سالروز شکست حصر سوسنگرد و بستان

به گزارش خبرنگار مهر، فاخر علوانی پیش از ظهر امروز شنبه در ستاد استانی بزرگداشت سالروز شکست حصر سوسنگرد و بستان در استانداری خوزستان عنوان کرد: از روز 21 مهر ماه اقدامات زیادی در خصوص برگزاری این مراسم انجام گرفته است و سعی کردیم برنامه ها را طوری به جلو ببریم که همه وظایف تقسیم شود تا فشاری بر روی هیچ سازمان یا نهادی متمرکز نباشد.



وی افزود: در روزهای گذشته نیز برنامه های متنوعی از جمله برگزاری جشنواره ورزشی ویژه بانوان و آقایان در 9 رشته به مناسبت سالروز شکست حصر سوسنگرد و بستان برگزار شد.



فرمانده سپاه دشت آزادگان با بیان اینکه، 118 برنامه متنوع دیگر در دستور کار ما قرار دارد که مهمترین آنها برگزاری 70 برنامه اجرایی است، گفت: تعداد زیادی از این برنامه ها به صورت کشوری، استانی و در سطح شهرستان برگزار می شوند. همچنین شرکت جهادنصر بنا را بر این دارد که ساخت دروازه ایثار را که در ورودی شهرستان سوسنگرد قرار دارد را به اتمام برساند.



علوانی، پخش زنده این مراسم از شبکه استانی و برپایی مراسم شعر مقاومت را از جمله برنامه های دیگر در این روز برشمرد و عنوان کرد: در صورتی که بتوانیم مجوزهای لازم را در خصوص گلباران دو شهرستان سوسنگرد و بستان از وزارت کشور دریافت کنیم این کار توسط چرخ بال هلال احمر صورت خواهد گرفت.



