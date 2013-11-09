124 کانون فرهنگی هنری در مساجد کرمانشاه دایر است

ابراهیم رحیمی زنگنه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محور فعالیت همه کانون های فرهنگی هنری مساجد کرمانشاه قرآن است که همیشه و بدون وقفه نیز در حال اجرا است.

وی افزود: تا کنون یک هزار و 250 مسجد و 379 کانون در استان کرمانشاه ثبت شده که از مجموع این کانون ها، تعداد 216 کانون روستایی و 163 کانون شهری هستند.

رحیمی زنگنه خاطر نشان کرد: از جمله دوره های برگزار شده در کانون های فرهنگی هنری مساجد استان، می توان به دوره آموزش تربیت مفسر قرآن، دوره آموزشی نهج البلاغه و نشست قرآن و خانواده اشاره کرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه همچنین افزود: از بدو تاسیس کانونهای فرهنگی هنری مساجد، طرح تلاوت نور در تمام کانون های ثبت شده در حال برگزاری است.

وی در پایان یاد آور شد: از جمله فعالیت های پژوهشی انجام شده در سطح استان، می توان فراخوان های پژوهشی و حمایت های مادی و معنوی از هسته های پژوهشی برای اجرای پروژه ها را نام برد.