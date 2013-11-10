به گزارش خبرنگار مهر: سیما و منظر زیبای شهر، در روحیه افراد تاثیری غیر قابل انکار دارد. مدیران شهری در سرفصل کاریشان همیشه دم از بالا بردن سطح کیفیت فضاهای شهری، و ایجاد حس رضایت شهروندان زده اند.

به جز جمع آوری زباله ها، آسفالت و عریض کردن خیابانها و غیره ...آیا تامین نیازهای روحی و روانی شهروندان نباید جزو سر فصل های مدیریتی مدیران شهری باشد؟

در تاریخ 21 مرداد ماه گزارشی با عنوان " یک بلوار خط کشی میان فقیر و غنی/ تابلوی پررنگ محرومیت آق تپه را ببینید" در خبرگزاری مهر منتشر شد. در این گزارش تصویری، تشریحی به مشکلات محله آق تپه اشاره شد و اهالی آق تپه با بیان کردن مشکلاتشان از مسئولان خواستند که به خواسته های آنها توجه کنند.

مشکلات محله آق تپه از زبان اهالی

مشکلاتی از قبیل نبود سطل مکانیزه جمع آوری آشغال، به صورتی که اهالی مجبورند آشغالها را جمع کرده و آتش بزنند که این امر به نوبه خود بهداشت اهالی و محیط را به خطر خواهند انداخت.

به گفته اهالی و شواهدی که در محله قابل دیدن است ماشین حمل زباله برای بردن زباله های این منطقه نمی آید.

وجود خیابانهایی با کف خاکی و نبود آسفالت مناسب، مشکل دیگری است که اهالی با آن دست به گریبانند و این مشکل باعث شده که خیلی از راننده تاکسی ها از آمدن به این منطقه خودداری کنند.

به علت کف خاکی خیابانها وقتی باران بیاید مردم محله با تلی از گِل و لای مواجه هستند.

خانم میانسالی از اهالی این منطقه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وقتی باران می بارد و سطح خیابان ها پر از گِل می شود، معلم ها از ورود بچه هایمان به کلاس درس جلوگیری می کنند و می گویند لباسها و کفشهایشان کثیف است و باید با لباس و کفش تمییز بر سر کلاس حاضر شوند.

دختر بچه ای که در کنار اهالی حضور دارد و روپوش مدرسه اش را به تن دارد حرف خانم میانسال را تایید می کند و می گوید " وای باز زمستان نزدیک است".

یکی دیگر از مشکلات محله که اهالی از آن با ضرب المثل "قوز بالای قوز" یاد می کنند وجود جوی آب بزرگی در کنار خیابان است که و زشتی محله را دوچندان کرده است.

محله آق تپه روی نقشه شهری کرج نیست

حامد نجفی از اهالی محل که برای مرتفع کردن مشکلات محله هفته ای چند بار به شهرداری مراجعه می کند، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بعد از انتشار گزارش مهر، گزارش را به مسئولان نشان دادیم و گفتیم که ما مسئله را رسانه ای کرده ایم در جواب، مسئولان منطقه گفتند که ما از اهالی رسانه دل خوشی نداریم و دیگر این کار را نکنید.

نجفی در ادامه اظهار داشت: پس از پیگیری های زیاد و عدم جوابگویی مسئولان بر آن شدیم تا دوباره با خبرگزاری مهر تماس بگیریم و باز اعتراض خود را از کانال خبرگزاری مهر به گوش مسئولان برسانیم شاید راه به جای ببریم.

وی افزود: هفته گذشته که برای مراجعه به شهرداری رفته بودم شهردار منطقه 12 مستقیما به من گفت که محله شما روی نقشه کرج نیست ابتدا به فکر حضور در نقشه شهری باشید بعد بیاید و ادعای خدمات شهری داشته باشید.

سایه کمبود بودجه بر روی محله آق تپه سنگینی می کند

نجفی یادآور شد: راهکاری که شهردار ارائه کرد این نکته بود که اهالی نامه ای به شورای شهر بنویسند و بخواهند که طبق مصوبات شورای شهر، این منطقه جزو منطقه 12 شهرداری باشد و در این صورت است که می توانیم خدمات ارائه کنیم.

وی تاکید کرد: وقتی به شهرداری می رویم و از مشکلات می گوییم در جواب فقط و فقط این جمله را می شنویم که "بودجه نیست" و گاهی اوقات نیز می گویند اهالی آق تپه همین که از بلوارهای ما بین محله مهر شهر و آق تپه استفاده می کنند باید خدا را شکر کنند.

مسئول بازرسی شهرداری منطقه 12 در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این محله جزو حریم شهرداری منطقه 12 نیست و باید ابتدا جزو حریم باشد.

ابراهیم مدیرروستا تاکید کرد: هفته ای یک بار برای بازرسی به این منطقه می رویم و دیدن مشکلات مردم در این منطقه واقعا برایمان سخت است این منطقه 10 خیابان دارد، 5 تای این خیابان ها در حریم شهرداری منطقه است و 5 تای دیگر نیست.

مدیرروستا اظهار داشت: مشکل این 5 خیابان که خانواده های زیادی نیز در آنجا زندگی می کنند به وسیله شورای شهر حل می شود.

وی در پایان گفت: ما می دانیم که مردم این محله از شهر سختی های زیادی متحمل می شوند ولی از دست ما نیز کاری بر نمی آید.