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۱۸ آبان ۱۳۹۲، ۱۶:۳۷

مسرور عنوان کرد:

ساختمان اداری منطقه آزاد انزلی تکمیل می شود

ساختمان اداری منطقه آزاد انزلی تکمیل می شود

انزلی - خبرگزاری مهر: مدیر عامل منطقه آزاد انزلی از تکمیل ساخت ساختمان اداری این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مسرور ظهر شنبه در بازدید از پروزه های عمرانی این منطقه افزود: ساختمان مزبور بعد از دو سال و نیم توقف در روند اجرا با 50 درصد پیشرفت فیزیکی در محدوده فاز تجارت منطقه، بعد از طی فرآیندهای قانونی ایجاد می شود.

وی اظهارداشت: تسهیل و تسریع در روند ارائه خدمات به سرمایه گذاران و ارباب رجوع، کاهش هزینه های رفت و آمد و زمان بوروکراسی اداری، تجمیع پرسنل حوزه های مختلف سازمان در یک مجموعه واحد و قرارگرفتن نیروی انسانی در شرایط کاری - اداری مناسب به منظور بالابردن میزان بهره وری از جمله مهمترین دلایل احداث ساختمان اداری منطقه آزاد انزلی است.
 
مدیر عامل منطقه آزاد انزلی گفت: این ساختمان در شش طبقه با  14 هزار مترمربع در زمینی به مساحت 18 هزار متر مربع  ایجاد می شود و تاکنون بیش از 100 میلیارد ریال اعتبار برای ساخت این پروژه هزینه شده است.و

وی ادامه داد: رعايت الگوي بهينه سازي مصرف انرژي، سيستم هاي الكتريكال و مكانيكال پيشرفته مطابق با آخرين استانداردهاي روز دنيا، آمفي تئاتر، بخش IT، سالن ها و كلاس هاي آموزشي به همراه فضاي سبز 15 هزار مترمربعي و پاركينگ از امكانات و ويژگي هاي اين ساختمان است.

کد مطلب 2172563

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