ساختمان اداری منطقه آزاد انزلی تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مسرور ظهر شنبه در بازدید از پروزه های عمرانی این منطقه افزود: ساختمان مزبور بعد از دو سال و نیم توقف در روند اجرا با 50 درصد پیشرفت فیزیکی در محدوده فاز تجارت منطقه، بعد از طی فرآیندهای قانونی ایجاد می شود.



وی اظهارداشت: تسهیل و تسریع در روند ارائه خدمات به سرمایه گذاران و ارباب رجوع، کاهش هزینه های رفت و آمد و زمان بوروکراسی اداری، تجمیع پرسنل حوزه های مختلف سازمان در یک مجموعه واحد و قرارگرفتن نیروی انسانی در شرایط کاری - اداری مناسب به منظور بالابردن میزان بهره وری از جمله مهمترین دلایل احداث ساختمان اداری منطقه آزاد انزلی است.



مدیر عامل منطقه آزاد انزلی گفت: این ساختمان در شش طبقه با 14 هزار مترمربع در زمینی به مساحت 18 هزار متر مربع ایجاد می شود و تاکنون بیش از 100 میلیارد ریال اعتبار برای ساخت این پروژه هزینه شده است.و

وی ادامه داد: رعايت الگوي بهينه سازي مصرف انرژي، سيستم هاي الكتريكال و مكانيكال پيشرفته مطابق با آخرين استانداردهاي روز دنيا، آمفي تئاتر، بخش IT، سالن ها و كلاس هاي آموزشي به همراه فضاي سبز 15 هزار مترمربعي و پاركينگ از امكانات و ويژگي هاي اين ساختمان است.