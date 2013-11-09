اعلام نتايج مرحله شهرستاني سي و پنجمين دوره مسابقات قرآن كريم در همدان

حجت الاسلام سيد حسن رضوي در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام اين خبر افزود: سي و پنجمين دوره مسابقات قرآن كريم در شهرستان همدان در دو مقطع خواهران و برادران و در دو سطح سني خردسالان و بزرگسالان برگزار شد.

سرپرست اوقاف و امور خيريه شهرستان همدان با بيان اينكه در رشته حفظ 10 جز مقطع برادران بزرگسال شركت كننده در اين مرحله مسابقه قرآني محمدرضا احمدي، مجيد نجفي مسعود حائز رتبه شدند، گفت: در رشته 20 جزء اين مقطع نيز سجاد قراباغي، محمدامين ميرزا خانپور و ابراهيم محمدي رتبه هاي اول تا سوم را كسب كردند.

وي با بيان اينكه در رشته حفظ كل برادران، محمد داوريان و محمدصابر فخار حائز رتبه شدند، ابراز داشت: در رشته قرائت برادران بزرگسال پيمان صدفي، حميدرضا شكري و محسن سليماني و در رشته ترتيل اين مقطع سني برادران نيز محمدمهدي عبدالملكي، مسعود صفري و رضا بهرامي رتبه هاي اول تا سوم را از ان خود كردند.

حجت الاسلام رضوي با بيان اينكه در مقطع سني برادران خردسال در رشته حفظ يك جزء مهدي سنگ تراشي، محمدرضا حسيني و امين ملكي اول تا سوم شدند، گفت: در رشته حفظ دو و نيم جزء اين مقطع سني محمدرضا ابراهيمي، اميرحسين حسيني محفوظ و محمدرضا عين آبادي، در رشته حفظ پنج جزء عليرضا يوسفي سعيد، محمدامين اردلاني و عليرضا لطيفي نژاد و در رشته حفظ 10 جزء اين مقطع سني نيز جواد اصلاني خواه، محمدمهدي زارعي، اميرحسين فراهاني مقام اول تا سوم را كسب كردند.

وي با بيان اينكه در رشته حفظ 20 جزء برادران خردسال مهدي يادگاري و پارسا قرباني قادر حائز رتبه شدند، اضافه كرد: در رشته حفظ كل اين مقطع محمدحسين نجفي وثوق، عرفان ملكي و محمدحسين فراهاني، در رشته قرائت اين مقطع سني محمدامين رجبي، حسين ضحاكي و محمدرضا عطائيان و در رشته ترتيل آن نيز، محمدرضا بهرامي، فرشاد ايزدي و عليرضا حقيقت طلب حائز رتبه شدند.

سرپرست اوقاف و امور خيريه شهرستان همدان همچنين در رشته حفظ 10 جزء خواهران بزرگسال اين دور مسابقات مريم تابلويي، فريبا قطبي و زهرا سرلك مقام اول تا سوم را كسب كردند، گفت: در رشته حفظ 20 جزء اين مقطع نيز مرضيه قاسمي، زينب يعقوبي و خديجه گلي پور، در رشته حفظ كل منيژه احمديان، زينب اماني و اكرم كريمي حائز رتبه هاي برتر شدند.

رضوي ادامه داد: در رشته قرائت خواهران بزرگسال پروانه رمضي، اكرم رستمي و مريم صفري و در رشته ترتيل اين مقطع نيز فائزه ناصري، مرضيه جلالونديان و مريم كريمي حائز رتبه شدند.

وي ابراز داشت: در رشته حفظ يك جزء خواهران خردسال اين دور مسابقات نگين عليمرادي، زهرا محمدي، و مائده سلطاني، در رشته حفظ 2 و نيم جزء آن فائزه سنجري، مينا ميرزايي و زهرا رجبي، حفظ پنج جزء فاطمه خدابنده لويي، سيده زهرا حسيني و فاطمه جهاني، حفظ 10 جزء اين مقطع سني خواهران سيده زهرا ملك پور، نرگس محمدنيايي و فاطمه عباسي خو، حفظ 20 جزء نيز هانيه مختاري و رويا ميرزا خان پور حائز رتبه شدند.

سرپرست اوقاف و امور خيريه شهرستان همدان در پايان سخنانش اضافه كرد: در رشته حفظ كل خواهران خردسال نيز مبينا حسين پور، در رشته قرائت اين مقطع مهديه واحدي همت، هانيه سعيدي و نرگس امزاجردي و در رشته ترتيل آن نيز هانيه توانا و مينا صدفي رتبه هاي برتر را از آن خود كردند.