وزیر نیامد؛ معارفه استاندار جدید اردبیل لغو شد/ شرایط جوی دلیل ابطال

به گزارش خبرنگار مهر، با معرفی مجید خدابخش به عنوان استاندار جدید استان اردبیل طی جلسه هفته گذشته هیئت دولت، شمارش معکوس برای برگزاری معارفه و رونمایی از استاندار جدید آغاز شد تا حداقل استان اردبیل بتواند از بلاتکلیفی مدیریتی خارج شود.

این همان نکته ای است که وزارت کشور هم به آن تاکید و برغم پروسه طولانی انتخاب استانداران کشور، اما با معرفی هیئت دولت، استانداران جدید در کوتاه ترین زمان ممکن معارفه می شوند تا مدیریت استانی بیش از این با تاخیر مواجه نشود.

برهمین اساس وزیر کشور نیز روز چهارشنبه گذشته و بعد از معرفی استاندار جدید استان اردبیل و استان چهارمحال بختیاری اعلام کرده بود که استانداران این دو استان طی هفته اخیر معرفی خواهند شد.

عبدالرضا رحمانی فضلی برای معرفی این دو استاندار، برنامه کاری خود را از اردبیل آغاز و اعلام کرده بود که امروز استاندار این استان به صورت رسمی کار خود با برگزاری تودیع و معارفه آغاز خواهد کرد، اما این مراسم لغو شد تا روزهای آینده که زمانی برای آن مشخص نشده شاهد برگزاری این مراسم باشد.

در پیامک ارسالی از استانداری اردبیل برای خبرنگاران ورسانه ها شرایط نامناسب جوی دلیل ابطال این جلسه اعلام شده است، شرایطی که منجر به عدم حضور ویزر کشور در اردبیل به دلیل لغو پرواز شد.

وزیر کشور قرار بود فردا ظهر برای حضور در مراسم و معرفی استاندار جدید این استان وارد فرودگاه اردبیل شود. اما به دلیل بارندگی و نیز مه غلیظ در فرودگاه اردبیل پروازها از جمله پرواز وزیر کشور لغو شد.

مراسم تودیع و معارفه استانداران دولت دهم و دولت یازدهم قرار بود بعد از ظهر در سالن فدک اردبیل برگزار شود تا مجید خدابخشی به عنوان استاندار جدید این استان معرفی شود.

با وجود اینکه اعلام شده که مراسم تودیع و معارفه استانداران اردبیل در زوهای آینده برگزار خواهد شد، اما با توجه به پیش بینی هواشناسی استان مبنی بر تداوم شرایط جوی نامناسب تا روز دوشنبه و پس از آن در پیش بودن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی به نظر می رسد این مراسم به روزهای بعد دهه اول محرم موکول شود.

مجید خدابخشی به عنوان هشتمین استاندار اردبیل از بین سه گزینه معرفی شده مجمع نمایندگان این استان دو روز پیش در جلسه هیئت دولت مورد تائید قرار گرفت و به این سمت انتخاب شد.

وی سابقه معاونت و سرپرستی استانداری آذربایجان شرقی و غربی و مدیریت چند شرکت دولتی و نیمه دولتی را در کارنامه خود دارد.

محمود احمدی‌نژاد، سید حمید طهایی، سید جواد نگارنده، علی نیکزاد، منصور حقیقت‌پور، سید حسین صابری و اکبر نیکزاد استانداران قبلی استان اردبیل از سال 73 تاکنون که به عنوان استان مستقل شناخته شد، بوده اند.