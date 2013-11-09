کمیته تسهیل صادرات در مازندران تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا عشریه بعد از ظهر شنبه در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه مازندران گفت: در شش ماهه اول سال 92 ، 36درصد معادل 270 میلیون تومان صادرات داشته ایم.

عشریه گفت: ما در ماه گذشته 960 تن صادرات مرغ به عراق داشتیم که این در منطقه رقم بسیار بالایی است، همچنین پای مرغ در هر هزار تن 100 دلار برای ما ارزآوری داشته است.

عشریه تصریح کرد : ما در شش ماهه اول 13درصد کاهش صادرات داشته ایم و امسال 7 تا 10 درصد نسبت به سال گذشته کاهش صادرات خواهیم داشت.

رئیس اتاق بازرگانی استان مازندران گفت: گفت: با توجه به ظرفیت های استان و برخورداری از سه بندر فریدونکنار ، نوشهر ، امیرآباد و وجود راههای مواصلاتی به پایتخت و همچنین سه فرودگاه ساری ، نوشهر ، رامسر، کریدور شمال و جنوب و وجود صادرکنندگان در حوزه گل و گیاه و مرکبات و صنایع معدنی امید داریم تا سال 1404 به برنامه نهایی توسعه رسیده و یک توسعه مطلوب داشته باشیم.

وی در خصوص ارتباط با استان های دیگر گفت : ما باید از استان های دیگر بازدید داشته و در زمینه صادرات فنی و مهندسی ارتباطات دو سویه برقرار کنیم .

وی افزود: در سال حماسه سیاسی و اقتصادی از یک طرف مشکلات مالیاتی و گمرکی و از طرفی مشکلات بانکی بررسی و حل شود .

عشریه گفت : پرداخت به موقع تهسیلات و جوائز صادراتی به صادرکنندگان نمونه برای ماندگاری تجارت و صادرات استان است .

عشریه افزود : کشورهای رقیب در حال گرفتن بازار جهانی از دست ما هستند و با توجه به اینکه مازندران ، فارس و کرمان رتبه اول صادرات مرکبات در کشور را دارند استاندار نگاه ویژه به بخش خصوصی داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی افزود: در دولت تدبیر و امید صادرکنندگان با ریسک از دست دادن سرمایه روبرو هستند و باید کمک کنیم تا صادرکنندگان درگیر مسائل مالیاتی ، گمرکی و تسهیلات بانکی نباشند.

عشریه با تاکید بر پتانسیل های استان گفت: ما از استان های شاخص در زمینه توسعه صادرات هستیم.