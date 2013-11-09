10 استان فعال در توليد كالاهای صادراتی معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران اعلام کرد: در هفت ماهه نخست سال جاري بيشترين حجم از صادرات غيرنفتي به ترتيب با 4 ميليارد و 220 ميليون دلار به توليدات استان تهران، 3 ميليارد و 590 ميليون دلار به توليدات استان بوشهر و 2 ميليارد و 236 ميليون دلار به توليدات استان خوزستان اختصاص یافت.

همچنین يک ميليارد و 170 ميليون دلار به توليدات استان اصفهان، يک ميليارد و 102 ميليون دلار به توليدات استان خراسان، 790 ميليون دلار به توليدات استان آذربايجان شرقي، 463 ميليون دلار به توليدات استان مركزي، 431 ميليون دلار به توليدات استان فارس، 395 ميليون دلار به توليدات استان آذربايجان غربي و 374 ميليون دلار نیز به توليدات استان كرمان اختصاص داشته است.

براساس اين گزارش، در مجموع 79 درصد از وزن و 85 درصد از ارزش كل صادرات كشورمان مربوط به توليدات 10 استان یاد شده بود.