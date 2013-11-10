  1. دانشگاه و فناوری
۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۹:۰۶

گجت عینک یاب برای فراموشکاران/ محل عینک بلوتوث می شود

گجت عینک یاب برای فراموشکاران/ محل عینک بلوتوث می شود

طراحان گجتهای جالب این بار گجتی روی عینک برای افرادی ساخته اند که مرتب فراموش می کنند عینک خود را درجایی رها کرده اند، این گجت با استفاده از بلوتوث به کاربر اطلاع می دهد که محلی را که عینک خود را جاگذاشته، ترک نکند.

به گزارش خبرگزاری مهر، گجت فون هالو، سازنده برچسبهای مکان یاب TrackR، یک نوع جدید از گجت ردگیری و مکان یابی تولید کرده تا افرادی که عینک طبی و آفتابی خود را مدام در هر نقطه ای جا می گذارد دیگر هزینه اضافی برای خرید مجدد عینک پرداخت نکنند.

این گجت به صورت یک قطعه اضافی پشت روی دسته عینک طراحی شده است و اگر از وجود این قطعه ناراحت نباشید، این گجت سودمند می تواند همیشه شما را همراهی کند.

این دستگاه متکی به بلوتوث است که با دستگاه تلفن خوشمند مرتبط می شود و یک شبکه برحسب مجاورت بین دو دستگاه ایجاد می کند تا به کاربر اطلاع دهد که برای مثال منزل را بدون عینک خود ترک کرده است.

کاربر می تواند برای مطلع شدن از این وضعیت یک صدای هشدار برای اپلیکیشنی که همراه این گجت برای نصب روی تلفن هوشمند عرضه شده تعیین کند.

اگر کاربر از محدوده بدون بلوتوث خارج شود، مکان نمای این گجت روی نقشه تلفن هوشمند فعال می شود و آخرین نقطه ای که اطلاعات آن را ثبت کرده نشان می دهد.

گجت یابنده عینک فراموشکاران درحال حاضر تلاش می کند با پیش فروش بودجه لازم برای تولید انبوه را به دست آورد و پیش خریدها با پرداخت 29 دلار می توانند دستگاه را در ماه آوریل دریافت کنند.

کد مطلب 2172582

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