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۱۸ آبان ۱۳۹۲، ۱۶:۳۸

یک رسانه سعودی اعتراف کرد؛

کشته شدن 300 انتحاری سعودی در عراق

کشته شدن 300 انتحاری سعودی در عراق

یک روزنامه عربستانی از کشته شدن 300 تکفیری انتحاری سعودی در عراق از سال 2003 تاکنون پرده برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الشرق چاپ عربستان سعودی نوشت: جوانان سعودی خود را قانع می کنند که به یک فرد انتحاری تبدیل شوند و برای کشتن دیگران به ماده "TNT" تبدیل شوند.

فاصل برواری فرمانده نیروهای ویژه عراق در این باره اظهار داشت: از آغاز اشغال عراق توسط آمریکا در سال 2003 تاکنون 300 سعودی خود را در عراق منفجر کرده اند و سعودی ها در این رابطه بیشترین آمار را به خود اختصاص داده اند.

این آمار با استناد به بیانیه های وزارت کشور عراق به دست آمده است. عربستان سعودی بزرگترین همپیمان آمریکا در خاورمیانه است و در اعزام تروریست های تکفیری به دیگر کشورهای جهان ید طولایی دارد.

 

 

کد مطلب 2172593

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