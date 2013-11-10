به گزارش خبرنگار مهر، سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود درباره وضعیت کارگران مهاجر اعلام کرد: برای جلوگیری از فجایع بیشتر نیاز به اعمال سیاست های بهتری درباره مهاجرت نیروی کار هستیم. قابل لمس ترین راه برای حل مشکلات مربوط به مهاجرت نیروی کار بین کشورها، انجام اقدامات هماهنگ است.

بیش از 90 درصد کل مهاجرت های جهان مربوط به کارگران و خانواده هایشان است. در صورتی که مهارت های مورد نیاز بازار کار کشورها فراهم باشد و اقتصاد نیز رو به رشد قرار داشته باشد، مهاجرت نیروی کار کاملا مطلوب است.

مدیرکل سازمان بین المللی کار معتقد است باید تلاش های ویژه ای برای جلوگیری از فعالیت کارگران مهاجر در اقتصادهای غیررسمی توسط کشورها صورت پذیرد. در این رابطه لازم است تا نیازهای واقعی بازار کار به ویژه در بخش هایی که نیاز به مهارت های پایین تر است به رسمیت شناخته شود.

از دیگر اقدامات کلیدی مورد نیاز در این بخش اجرای شیوه های استخدام امن، تامین امنیت انتقال سوابق تامین اجتماعی از یک کشور به کشور دیگر و حفاظت از حقوق کارگران مهاجر برای ایجاد تشکل و چانه زنی جمعی است.

اجرای کنوانسیون های سازمان بین المللی کار و همچنین تضمین حقوق کارگران مهاجر می تواند کشورها را در دستیابی به اهداف یادشده کمک کند. همچنین لزوم استفاده از مجازات های سخت در زمینه نقض حقوق استخدام کارگران مهاجر از سوی برخی کارفرمایان نیز مورد تاکید است.