توجه به بعد اجتماعی عاشورا وحدت جامعه اسلامی را درپی دارد

حجت الاسلام سید محسن محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: واقعه عاشورا یک حادثه تاریخی نیست، بلکه درسی از گذشته برای نسل آینده است.

وی به تاثیرات فرهنگی و اجتماعی ماه محرم در زندگی اجتماعی اشاره کرد و ادامه داد: برپایی مراسمات عزاداری فضای مناسبی است تا برنامه های اعتقادی و مذهبی در جامعه برای مردم تبعیین و بازگو شود.

رئیس تبلیغات اسلامی خلخال با اشاره به تاثیر این فضاها که همراه با معنویت است خواستار نگاه ویژه مسئولان، نهادها و جامعه برای نهادینه شدن فرهنگ نبوی و ولایت در جامعه شد.

وی با اشاره به برگزاری دوره های آموزشی در این راستا برای مداحان و ذاکرین مذهبی خلخال و آشنایی با آسیب های عزاداری متذکر شد: حضور مداحان در مساجد و در کنار روحانیون حاضر در مساجد می تواند بار فرهنگی مردم را تقویت کند.

محسنی به گردشگری مذهبی و حضور میهمانان و مسافران از سایر شهرستان ها در خلخال برای دیدن عزاداری هایی با شاکله دینی و مذهبی اشاره کرد و یادآور شد: انتظار می رود مسئولان شهرستان و دستگاههای اجرایی با حضور در کنار مردم ارزش و منزلت این عزاداری ها را دو چندان کند.

محسنی همچنین با اشاره به برگزاری همایش بزرگ عاشورائیان این شهرستان طی روز هفتم محرم تصریح کرد: عزاداری روز هفت محرم نشان از اعتقادات مردم بوده و تجمع 20 هزار نفری سال گذشته نشان داد که شهروندان خلخال در راستای برگزاری مناسبات بهتر مذهبی و فرهنگی گام برمی دارند.