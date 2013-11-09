برپایی نمایشگاه چتر آسمانی در دانشگاه تبریز/ حضور غرفه های پوشش اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه به همت مدیریت اجتماعی این دانشگاه با هدف ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در میان جوانان، آشنایی دانشجویان با تهاجم فرهنگی غرب و آیات و روایات اسلامی با موضوع حجاب بر پا شده است.

این نمایشگاه در 11 غرفه، با موضوهای مختلف فرهنگی و اجتماعی، کتب نفیس قرآنی و نرم افزار، لوازم التحریر با طرح های ایرانی و اسلامی، تابلوهای عکس، هنرهای تجسمی، خوشنویسی، غرفه مشاوره مذهبی دایر شده است.

در بخش دیگر این نمایشگاه غرفه های انواع پوشش های اسلامی از قبیل چادر، مقنعه و روسری نیز مد روز اسلامی را به نمایش گذاشته اند.

بر اساس این گزارش، این نمایشگاه تا 21 آبان ماه از ساعت 10 صبح تا 16 عصر در ساختمان مرکزی دانشگاه تبریز برای بازدید علاقمندان دایر شده است.