شمسی فضل‌الهی بازیگر تئاتر و سینما و گوینده و صداپیشه پیشکسوت در گفتگو با خبرنگار مهر از تغییراتی که مراسم عزاداری ایام محرم نسبت به سال‌های گذشته داشته است و خاطراتی که وی از دوران کودکی‌اش در این روزها دارد اینگونه گفت: در گذشته چون ما در شهر خلوت‌تری زندگی می‌کردیم شب‌های محرم با چادرهای کوچک‌مان هر شب همراه با مادرم و دیگر افراد فامیل به هفت منبر که در آن مراسم روضه‌خوانی و عزاداری سید الشهدا برگزار می‌شد، می‌رفتیم اما در حال حاضر جمعیت زیادتر شده و حضور در چندین مجلس آن هم در یک شب دیگر ممکن نیست.

وی افزود: در آن زمان رسم بر این بود که مردم هر شب به هفت منبر روضه‌خوانی بروند و من نیز به همراه خانواده در این مراسم شرکت می‌کردم اما در سال‌های اخیر این رسم که حتما باید به هفت منبر عزاداری و روضه‌خوانی رفت از میان رفته است.

این هنرمند در پایان یادآور شد: ممکن است رسم و رسم و شیوه عزاداری‌ها تغییر کند اما به هر حال هیچگاه انسان بدون خدا نبوده است و الان هم نخواهد بود چون نیاز به غذای روح و روان و درمان روان همیشه در بشر احساس می‌شود. من همیشه دعا می‌کنم که خداوند علاوه بر جسم به روان مردم هم سلامتی عطا کند چون جسم آدمیزاد با دارو و دوا درمان خواهد شد اما روان انسان‌ها به سختی درمان می‌شود.

شمسی فضل‌الهی این روزها مشغول تمرین نمایش "دایی وانیا" نوشته آنتوان چخوف به کارگردانی اکبر زنجانپور است که این نمایش از 9 آذرماه در سالن اصلی تئاتر شهر روی صحنه خواهد رفت.