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۱۸ آبان ۱۳۹۲، ۱۶:۴۷

هفته آینده/

2 هیأت پارلمانی کره‌جنوبی به تهران سفر می کنند

2 هیأت پارلمانی کره‌جنوبی به تهران سفر می کنند

دو گروه پارلمانی از کره جنوبی متشکل از کمیته بین‌الملل و کمیته آسیا و اقیانوسیه کنفرانس محیط زیست مجلس این کشور هفته آینده به صورت جداگانه به تهران سفر می‌کنند.

به‌ گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، کمیته بین‌الملل، تجارت و اتحاد پارلمان کره‌جنوبی به ریاست "هونگ چون" در قالب سفری 4 روزه، روز (دوشنبه 27 آبان) وارد تهران می‌شود.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار است که این هیأت پارلمانی در این سفر با علاء‌الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست خارجی مجلس و رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و کره‌جنوبی دیدار و گفتگو کند.

همچنین بر اساس برنامه اعلامی "لی جو یانگ" رئیس پارلمانی آسیا و اقیانوسیه کنفرانس محیط زیست و توسعه کره جنوبی به همراه هیأت همراه در روز (جمعه 24 آبان) وارد تهران شده و قرار است تا روز 27 آبان، اقامتی 3 روزه داشته باشند.

قرار است لی‌جو‌یانگ در این سفر با محمدرضا تابش رئیس فراکسیون محیط‌زیست و توسعه‌پایدار مجلس درباره برگزاری کنفرانس محیط‌زیست در سال ‌آینده در تهران به بحث و گفت‌وگو بپردازد.

کد مطلب 2172609

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