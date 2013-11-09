به‌ گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، کمیته بین‌الملل، تجارت و اتحاد پارلمان کره‌جنوبی به ریاست "هونگ چون" در قالب سفری 4 روزه، روز (دوشنبه 27 آبان) وارد تهران می‌شود.



بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار است که این هیأت پارلمانی در این سفر با علاء‌الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست خارجی مجلس و رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و کره‌جنوبی دیدار و گفتگو کند.



همچنین بر اساس برنامه اعلامی "لی جو یانگ" رئیس پارلمانی آسیا و اقیانوسیه کنفرانس محیط زیست و توسعه کره جنوبی به همراه هیأت همراه در روز (جمعه 24 آبان) وارد تهران شده و قرار است تا روز 27 آبان، اقامتی 3 روزه داشته باشند.



قرار است لی‌جو‌یانگ در این سفر با محمدرضا تابش رئیس فراکسیون محیط‌زیست و توسعه‌پایدار مجلس درباره برگزاری کنفرانس محیط‌زیست در سال ‌آینده در تهران به بحث و گفت‌وگو بپردازد.