طرح تشدید برخورد با تخلفات رانندگی در لرستان اجرا شد

سرهنگ دالوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برنامه ریزی شده تا در هر ماه با همکاری عوامل انتظامی استان طرح تشدید اقدامات کنترلی در برخورد با تخلفات رانندگی عملیاتی شود.

وی عنوان کرد: در این راستا این طرح در آبان ماه سالجاری در همه محورهای مواصلاتی اصلی، فرعی و روستایی و همچنین نقاط حادثه خیز جاده های استان اجرا شد.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان لرستان عنوان کرد: برای اجرای این طرح و به منظور کنترل ترافیک و پوشش محورهای مواصلاتی اثرگذار در خصوص کاهش تصادفات جاده ای 75 تیم خودرویی در سطح جاده های استان مشارکت داشتند.

سرهنگ دالوند بیان داشت: با اجرای این طرح تاکنون دو هزار و 702 فقره تخلف رانندگی اعمال قانون شده است.

وی ادامه داد: همچنین 48 دستگاه موتور سیکلت و 45 دستگاه خودروی متخلف با اجرای این طرح توقیف شده است.

