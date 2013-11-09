اعزام 91 مبلغ و روحانی به مناطق مختلف قرچک

حجت الاسلام حسن منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قرچک از مدتها پیش با برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان و هیئات مذهبی شهرستان، زمینه استفاده مناسب از ماه محرم را فراهم کرده است.



دشمنان درصدد انحراف نسل جوان هستند



رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قرچک افزود: به همین منظور 91 مبلغ و روحانی برای حضور در مساجد، تکایا، حسینیه ها و اماکن مذهبی از سوی اداره تبلیغات اسلامی به مناطق مختلف قرچک اعزام شدند که تعدادی از این عزیزان بومی شهرستان و تعدادی نیز از شهر قم به مدت ده روز مهمان این شهرستان خواهند بود.



وی ادامه داد: با مبلغین و روحانیون نیز جلسات و گفتگوهای متعددی را برگزار کرده و از آنان خواستیم تا نسبت به بصیرت افزایی و بالابردن سطح معرفتی مردم نسبت به فلسفه و ماهیت قیام عاشورا تلاش کنند.



منتظری اضافه کرد: امروز دشمنان سعی در انحراف اعتقادات ملت ایران دارند و ماه محرم و عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) بهترین فرصت برای خنثی کردن این توطئه ها است.



وی بیان داشت: برنامه‌های مناسبتی در ایام محرم و صفر شناخت ما را نسبت به ائمه اطهار (ع) افزایش می دهد و این فرصت را برای ما ایجاد می کند که در رفتار و کردار خود دقت لازم را داشته باشیم.



حضور جوانان در هیئات مذهبی را قدر بدانیم



این کارشناس مذهبی یادآور شد: در ماه محرم که حضور جوانان و نسل آینده کشور در هیئات و اماکن مذهبی افزایش پیدا می کند، باید سخنرانان و مادحین اهل بیت عصمت و طهارت از این فرصت استفاده کرده و نسل سوم انقلاب را با مبانی اسلامی و قیام امام حسین(ع) بیشتر آشنا کنند.



این مسئول عنوان کرد: باید در این مراسم ها طوری عمل کنیم که جوان و نوجوان ما با مراکز مذهبی پیوند بخورد و در طول سال شاهد حضور آنان در مناسبت های مذهبی باشیم.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قرچک با اشاره به برخی اعمال همچون قمه‌زنی که در حین عزاداری اجرا می‌شود، گفت: این‌گونه اعمال، مذهب تشیع را سست می‌کند، ما شیعیان نباید اقداماتی را انجام دهیم که در دنیا به عنوان انسان‌های خشونت‌طلب مطرح شویم و دشمنان همیشگی شیعیان از این موقعیت‌ها استفاده می‌کنند و فیلم‌ها و عکس‌هایی را بر روی رسانه‌های خود می‌گذارند که دل هر دوستدار واقعی امام حسین(ع) را به درد می‌آورد.



وی تأکید کرد: جبهه حسینی همواره در مقابل جبهه نفاق و ظلمت ایستاده و فرقی نمی‌کند اکنون در قرن اول هجری باشیم یا در قرن پانزدهم هجری قرار گرفته باشیم.



تولی برنامه های محرم در شهرستان قرچک گفت: دشمن از سه فرهنگ انتظار و مهدویت، عاشورا و ولایت ملت ایران در هراس است و در جنگ نرم نیز این سه محور و ویژگی را با تمام توان مورد حمله قرار داده است.



وی ماه محرم را ظرفیت و فرصت بسیار مناسبی برای تحقق و ترویج مصادیق امر به معروف و نهی از منکر و نشان دادن چهره واقعی اسلام دانست و تأکید کرد: مبلغان با توجه درست، تحلیل و تفسیر هدف و پیام قیام امام حسین(ع) در کربلا با توجه به مقتضیات زمان و شرایط موجود جامعه برای نسل جدید و با زبان روز، بهترین عوامل در زمینه فرهنگ‌سازی و کاهش جرائم جامعه هستند

