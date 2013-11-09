شهرداری رحیم آباد از بی حاشیه ترین شهرداری های گیلان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آقاجانزاده ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه شهردار جدید رحیم آباد افزود: شهرداری و اعضای شورا این شهر مشکلات را در مجموعه شهرداری حل و فصل و کمتر به مرکز شهرستان یا استان مراجعه می کنند.

وی در ادامه ضمن تسلیت ایام سوگواری ماه محرم اظهارداشت: تعامل سازنده و مثبت مردم و مسئولان زمینه توسعه همه جانبه را در هر منطقه ای بیشتر فراهم می سازد.

معاون استاندار گیلان با بیان اینکه مسئولان فرصت ها را به جهت خدمت رساني به مردم باید مغتنم به شمارند، گفت: دوران مسئولیت موقعیتی برای اندوختن توشه‌ ای برای آخرت است.

وی در ادامه خدمت بی منت به مردم را از تاكیدات دین مبین اسلام ذكر كرد و افزود: در نظام جمهوری اسلامی مردم ولی نعمت و مسئولان خدمتگزار آنان هستند.

آقاجانزاده همچنین خدمت بی‌ منت را مهمترین ویژگی مسئولان برشمرد و یادآورشد: نیروی انسانی متخصص و کارآمد بارزترین قوه محرکه در هر جامعه ایی به شمار می‌ رود که استفاده بهینه از این ظرفیت می‌ تواند در توسعه پایدار و حمایت از تولید ملی نقش بسزایی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، نادر بذرافشان به سمت شهردار جدید رحیم آباد معرفی و از زحمات " اسماعیل درویش " شهردار اسبق این شهر تجلیل شد.