ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله هاشمی رفسنجانی در حکمی علیاکبر ولایتی را به عنوان رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد.
متن حکم رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح ذیل است:
«جناب آقای دکتر علیاکبر ولایتی
با توجه به صلاحیتهای علمی و مدیریتی جنابعالی و تجربیات فراوانی که در تمامی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در خدمت نظام جمهوری اسلامی ایران کسب نمودهاید، جنابعالی را به سمت رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب مینمایم.
رجاء واثق دارم مرکز تحقیقات را در چارچوب سیاستهای کلی نظام و با رعایت اساسنامه مصوّب و فعال کردن ارکان مرکز و با استفاده از اختیارات تفویضی اینجانب، به عنوان بازوی تحقیقاتی نظام جمهوری اسلامی و به ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام راهبری خواهید کرد.
برای جنابعالی و همکارانتان از حضرت حق تعالی آرزوی توفیق روزافزون دارم».
پیش از این ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک بر عهده حسن روحانی بود که در انتخابات 24 خرداد سال جاری با رأی ملت به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد.
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