برپایی نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته کتابخوانی در میناب

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اوژند عصر شنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان میناب ضمن تسلیت ایام ماه محرم و شهادت حضرت امام حسین (ع) با اشاره به برنامه های هفته کتاب در شهرستان میناب، عنوان کرد: به مناسبت هفته کتاب و برای ترویج فرهنگ کتابخوانی از 18 آبان ماه به مدت 10 روز نمایشگاه کتابی در فرهنگسرای شهید بهشتی میناب برپا می شود.

وی ادامه داد: در این نمایشگاه کتاب هایی با موضوعات مختلف و با تخفیف 30 درصدی عرضه خواهد شد و در این نمایشگاه از ناشرانی دعوت شده که کتاب هایی با محتوای فرهنگ عاشورایی و دینی را منتشر کرده اند.

سرپرست اداره فرهنگ وارشاد اسلامی میناب با بیان اینکه در تقویم رسمی کشور 24 آبان ماه به عنوان روز گرامیداشت کتاب و کتابخوانی نامگذاری شده و این روز سرآغاز هفته کتاب است، افزود: با توجه به مصادف شدن هفته کتاب سال جاری با ماه محرم، باید متناسب با ارزش‌های معنوی جامعه و با اجرای برنامه‌های متنوع در جهت آشنایی هر چه بیشتر شهروندان با فواید انس با کتاب و مطالعه و ترویج فرهنگ محرم گام برداریم.

اوژند ادامه داد: برای ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی، توسعه فرهنگ کتابخوانی مهمترین راهکار است و باید تلاش کنیم که در این هفته با اجرای برنامه‌های فرهنگی تعداد علاقمندان به مطالعه کتاب را بیشتر کرده و اعضای بیشتری را جذب کتابخانه‌ها کنیم.

عباس خداداد زاده فرماندار میناب نیز در ادامه این جلسه گفت: باید در راستای نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی در جامعه برنامه ریزی های مناسبی صورت گیرد تا مردم به سوی مطالعه بیشتر تشویق شوند.

وی بر لزوم پرداخت نیم درصد درآمدهای شهرداری ها به کتابخانه های عمومی تاکید کرد و افزود: باید در این راستا جلسات تخصصی برگزار تا مشکلات کتابخانه های عمومی رفع شود و برای ارتقاء فرهنگ کتابخوانی و دسترسی آسان مردم به کتاب راه اندازی ایستگاه های مطالعه درمراکز پر تردد به خصوص ادارات ضروری است.