بیشترین پروژه های عمرانی حوزه حمل و نقل کشور در فارس اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ عشایری در جریان بازدید از آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با اشاره به اینکه كيفيت نيز مانند ساير منابع و امكانات بايد مديريت شود، اظهار داشت: بر اساس تحقيقات انجام شده ارتباط معنی داري بين مديريت بهينه و بهبود كيفيت وجود دارد.

وی با بیان اینکه كيفيت حاصل شانس و اقبال نيست بلكه به مديريت عالمانه نيازمند است گفت: طي دهه های گذشته مفهوم كيفيت از دنياي صنعتي و توليد به دنياي خدمات و سازمانهاي دولتي گسترش يافته است.

عشایری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ادغام دو وزارت خانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی شرح وظایف گسترده ای را ایجاد کرد و برعهده این مجموعه گذاشت که بر اساس آن اداره کل راه و شهرسازی استان فارس با توجه با جایگاهی که این استان در سطح کشور دارد نقش اثرپذیری و اثر گذاری مهمی را ایفا می کند.

مدیر کل راه و شهرسازی استان فارس ادامه داد: بیشترین پروژه های عمرانی در بخش های حمل و نقل در استان فارس در حال اجراست و به جزء بخش حمل و نقل دریایی که در فارس نداریم، در مابقی بخشهای حوزه حمل و نقل بیشترین پروژه ها را در حال اجرا داریم.

وی با بیان اینکه یک پنچم راه آهن در حال ساخت کشور در فارس است، خاطرنشان کرد: فارس در آینده چهارراه ریلی کشور خواهد بود.

عشایری افزود: بزرگ ترین آزاد راه کشور به طول 210 کیلومتر در فارس در حال اجراست(آزادراه شیراز- اصفهان) و تا کنون 16 درصد پیشرفت فیزیکی را نیز داراست، این بزرگراه که تا پایان سال 94 به بهره برداری می رسد توجیه پذیری بسیاری را داراست و بسیار اثر گذار است.

وی ادامه داد: در بخش بزرگراهی نیز هزار کیلومتر بزرگراه در فارس در حال اجرا داریم که بر اساس آن تمامی مراکز شهرستان ها به مرکز استان از طریق شبکه بزرگراهی متصل می شوند که پس از بهره برداری از این میزان بزرگراه تا پایان برنامه پنجم توسعه هیچ مرکز شهرستانی در فارس نیست که با بزرگراه به شیراز متصل نشود.

عشایری اضافه کد: بزرگراه های شیراز-جهرم-لار-بندر عباس، شیراز- فسا-داراب-کهکم و فسا- استهبان-نی ریز-قطرویه-سیرجان و ... از جمله این پروژه ها هستند.

وی با اشاره به راه روستایی های در حال ساخت در استان فارس گفت: 750 کیلومتر راه روستایی نیز در استان فارس در حال ساخت است اما اعتبارات در این بخش متاسفانه بسیار مظلوم واقع شده اند.

مدیر کل راه و شهرسازی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژه های مسکن مهر گفت: اتمام پروژه های مسکن مهر مورد تاکید دولت یازدهم است و پروژه هایی که شروع شده بودند به اتمام می رسند.

وی تعداد کل واحدهای مسکن مهر در استان فارس را 117 هزار واحد اعلام کرد و افزود: مسکن مهر افتتاح شده در شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت بیش از 30 هزار واحد، در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت بیش از 18 هزار واحد، در شهر جدید صدرا بیش از سه هزار واحد و مسکن مهر افتتاح شده حوزه راه و شهرسازی لارستان بیش از پنج هزار واحد بوده است.

عشایری درصد پیشرفت فیزیکی مسکن مهر در شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت را 83 درصد اعلام کرد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان فارس در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به نقش مهم کیفیت در حوزه های مختلف خود گفت: در استان فارس در حوزه کیفیت بتن وضعیت مان بسیار مناسب است، در بحث خاک و مصالح میانگین خوبی داریم و در حوزه آسفالت نیز بین متوسط و خوب هستیم و معتقدم این بخش ها هنوز جای کار بسیار داریم.

عشایری به نقش تشکل های مردم نهاد و علی الخصوص رسانه در مباحث کیفیت تاکید فراوان کرد و افزود: تشکل های مردم نهاد و رسانه ها می توانند با انتقاد و بحثهای چالشی به ارتقای کیفیت در بخش های گوناگون کمک بسیاری کنند.