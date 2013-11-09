هر گونه انفعال در حفاظت از محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد جبران ناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی بعدازظهر شنبه در نشست کمیته حفاظت از محیط زیست استان، تخریب جنگلها و به ویژه بیماری درختان بلوط را یکی از معضلات کنونی در این بخش دانست و اظهار داشت: لازم است با انجام مطالعات ویژه در حوزه جنگل های استان، مطالبات خود را در این حوزه به محیط زیست کشور اعلام کرده و برای رفع مشکلات از آنان مساعدت گرفته شود.

وی همچنین بر تهیه نقشه اولویت های زیست محیطی حساس و شکننده استان در همه عرصه های طبیعی توسط اداره محیط زیست تاکید کرد و افزود: محیط زیست استان باید فعالانه در عرصه حفاظت از محیط زیست عمل کند و با شناسایی نقاط حساس استان مرجعی برای تصمیم گیریهای توسعه ای باشد.

خادمی بر انجام طرحهای مطالعاتی به صورت ویژه در زمینه محیط زیست تاکید کرد و بیان داشت: باید مطالعات انجام شده اجرایی شود و با تعویض ساختار و مدیران تغییر نیابد.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استان نیز در این نشست گفت: حفاظت از محیط زیست نیازمند برنامه ریزی علمی و اصولی است.

حجت الاسلام سید فتح الله میرمحمدی با بیان اینکه امروزه محیط زیست در همه عرصه ها مورد تعرض و در معرض تخریت قرار دارد، افزود: وجود برنامه ای مشخص در جهت حفاظت از محیط زیست ضروری است.

وی تصریح کرد: دعوت و استفاده از امکانات مردمی تشکل های غیردولتی به افزایش حفاظت از محیط زیست منجر خواهد شد.