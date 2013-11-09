مسافران پرواز پکن با هواپیمای جایگزین به تهران آمدند/ یک موتور هواپیما از کار افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی به دنبال درج خبری با عنوان "آتش سوزي در پرواز پكن - تهران مهارت خلبان جان مسافران را نجات داد" جوابیه ای را به شرح ذیل به خبرگزاری مهر ارسال کرده است:

بعد از برخاستن هواپيماي بويينگ 747 از باند فرودگاه پكن، خلبان پرواز متوجه افزايش دماي دروني يكي از موتورهاشده و به منظور جلوگيري از آسيب رسيدن به موتور معيوب تصميم مي گيرد موتور معيوب را خاموش و با سه موتوربه فرودگاه پكن باز گردد.

در بررسي ها مشخص مي گردد هواپيما نياز به تعويض قطعه دارد.لذابا هماهنگي هاي بعمل آمده باتهران يك فروند هواپيماي 747 به همراه تيم فني و قطعه مورد نياز در روز جمعه براي بازگشت مسافران اين پرواز اعزام مي گردد. هواپيمای اعزامي به همراه مسافران پكن - تهران در ساعت 13:30 روز 18 آذر در فرودگاه حضرت امام (ره) به زمين مي نشنيند.

از سوي ديگر هواپيماي مذكور، بعد ازتعويض قطعه توسط تيم فني "هما" طبق برنامه قرار است فردا به مقصد تهران پرواز نمايد.