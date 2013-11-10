450 هزار نفر از مناطق عملیاتی استان کرمانشاه دیدن کرده اند

سرهنگ علی یوسفی راد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قرار گاه راهیان نور سپاه حضرت نبی اکرم (ص) توانسته بیش از 70 هزار نفر از زائران را در یک دوره سه روزه اسکان دهد و حدود 20 هزار نفر نیز از کرمانشاه به سایر مناطق عملیاتی کشور اعزام شده است.

وی افزود: زائران از یادمان های شهدای پاوه، مرصاد، بازی دراز، ثار الله قصر شیرین ومطلع الفجر گیلان غرب دیدن کرده اند.

یوسفی راد با بیان اینکه امسال برای اولین بار نیز 10 هزار نفر از دانش آموزان کرمانشاهی به مناطق عملیاتی اعزام شده اند، خاطرنشان کرد: در این مدت همچنین شاهد حضور دانش آموزانی از استان های تهران، سمنان، قم، ایلام و مرکزی در استان کرمانشاه بوده ایم.

مسئول اردوگاه راهیان نور سپاه نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه یادآور شد: حضور کاروان ها به صورت خانوادگی در استان و همچنین اجرای نمایش رزمی، فرهنگی و بصیرتی افلاکیان از جمله برنامه هایی هستند که امسال اجرا شده است.

وی در پایان یادآور شد: پیش بینی می کنیم با توجه به زیر ساخت های استان کرمانشاه و نیز تلاش و کوشش مسئولین سپاه نبی اکرم(ص )، تا پایان سال حدود یک میلیون نفر از یادمان ها و مناطق رزمی عملیاتی کرمانشاه دیدن کنند.