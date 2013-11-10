تعرض به حریم منظری مجموعه زندیه/ ساخت هتل 18 طبقه در جوار ارگ کریم خان

به گزارش خبرنگار مهر درشیراز، ارگ کریم خان یکی از مجموعه آثار دوره زندیه در شیراز است که در زمان کریم خان به عنوان محل زندگی وی مورد استفاده قرار می گرفته است.

یکی از اتفاقاتی که همواره برای بناهای تاریخی ایجاد اشکال کرده تجاوز به حریم بصری بناهاست که با احداث ساختمانهای بلندمرتبه روی می دهد.

اکنون نیز خبر رسیده که ساخت یک هتل در نزدیکی بنا، حریم بصری ارگ را دچار خدشه کرده است.

مدیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی استان فارس به خبرنگار مهر گفت: در حالی که شعار مسئولان مبنی بر توسعه صنعت گردشگری با تکیه بر آثار تاریخی شهر شیراز هر روز پر رنگتر می شود اما گویی در عمل اتفاقات به شکل دیگر در حال رخ دادن هستند.

مسعود منیعاتی ادامه داد: متاسفانه به نظر میرسد مسئولین نسبت به کارشناسی و صدور مجوزهای ساخت و ساز در اطراف آثار تاریخی آنگونه که در شان شهر تاریخی شیراز و آثار ارزشمندش است عمل نکرده اند.

وی به گوشه ای از این ساخت و سازها اشاره کرد و ادامه داد: به عنوان نمونه می توان به ساخت زیرگذر زند و مترو در قلب محموعه زندیه که اشاره کرد.

مدیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی استان فارس افزود: اما این ساخت و سازها فقط به احداث مترو ختم نمی شود بلکه این بار یک هتل چون غولی به حریم منظری ارگ کریم خان زند و مجموعه زندیه تعرض کرده است.

وی با انتقاد نسبت به این موضوع اظهار داشت: سئوال اینجاست که چه کسی پاسخگوی توسعه ناپایدار گردشگری در سطح شهر است و آیا اگر ثبت جهانی این مجموعه ارزشمند به خطر بیافتد و این اتفاق زیانهای زیادی به لحاظ فرهنگی و اقتصادی به شهر وارد کند چه کسی پاسخگوی این ضرر و زیان به آیندگان است.

منیعاتی با انتقاد از عدم مشخص شدن حریم این بنا گفت: چرا تاکنون و پس از گذشت سالها از ثبت مجموعه زندیه به عنوان اثر ملی هیچ اقدامی برای تعیین حریم این اثر انجام نشده است.

وی گفت: متاسفانه در گذشته احداث هتلهایی مانند هتل پارک،زیر گذر زند و مترو و امروز نیز احداث یک هتل حریم این بنا را مورد تعرض قرار داده است.

مدیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی استان فارس گفت: هتل مذکور طبق بررسیهای انجمن حدود 10 متر و 30 سانتیمتر خارج از مجوز سازمان میراث فرهنگی اقدام به افزایش ارتفاع کرده که باید با این تخلف برخورد شود.

منیعاتی بر لزوم برخورد با این مسئله تاکید کرد و ادامه داد: همانطور که با تخلفهای دیگر برخورد میشود باید این مسئله نیز مورد بررسی قرار گیرد زیرا اگر با این تخلف برخورد نشود در آینده شاهد نقض حریم در نقاط دیگر خواهیم بود.

وی به ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از این مسائل پرداخت و گفت: در قدم اول حرایم قانونی آثار تاریخی شهر از جمله مجموعه زندیه باید تعیین شده و با جدیت برای صدور مجوز ساخت و ساز در اطراف این آثار دقت شودتا جایی که امکان دارد زیر ساختهای اقامتی در اطراف آثارتاریخی نباشد به جای آن زیر ساختهای رفاهی و پذیرایی مناسب با وضعیت تاریخی احداث شود.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فارس نیز چندی پیش در این رابطه گفته بود:احداث هتل در نزدیکی ارگ کریم خانی را پیگیری می کنیم.

قدرت الله تاج بخش با اشاره به موضوع ساخت هتل در نزدیکی ارگ کریم خانی در شیراز گفت: این موضوع را با حساسیت هایی که نسبت به مسائل مربوط به میراث فرهنگی در استان فارس داریم پیگری خواهیم کرد.

وی اظهار داشت: البته ساخت این هتل درحریم فیزیکی ارگ کریم خانی نیست بلکه درحریم بصری ارگ است با این حال این موضوع را دنبال کرده و در نامه ای به معاون میراث فرهنگی کشور خواستار بررسی موضوع شده ایم.

قرار است این هتل در 18 طبقه و با 64 متر ارتفاع در نزدیکی ارگ کریم خانی در شیراز احداث شود که به طور حتم فضای بصری این ارگ را خدشه دار می کند.