دور بعدی مذاکرات در سطح اشتون و ظریف/انتظار نداشتیم در یک جلسه توافق شود

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژنو سید عباس عراقچی در جمع خبرنگاران درباره دور بعدی مذاکرات گفت: دور بعدی در سطح خانم اشتون و آقای ظریف و معاونین آن ها خواهد بود.

وی در پاسخ به این سئوال که نتیجه مذاکرات به طور مشخص چه بوده است اظهار داشت: نتیجه مذاکرات این بود که بر اساس چارجوبی که قبلا ایران اعلام کرده بود این بار وارد مسائل محتوایی شدیم و ریز مباحث را در مقوله هایی که در طرح ایران از قبل وجود داشت بررسی کردیم و پیشرفت بسیار خوبی انجام شد.

عراقچی گفت: سه روز فشرده و طولانی را از نظر مذاکراتی که انجام شد داشتیم و فکر میکنم پیشرفت قابل ملاحضه ای در بحث ها صورت گرفت اما هنوز اختلافاتی باقی است.

وی در خصوص اختلافات اظهار داشت: این اختلافات در حوزه هایی است که باید دیدگاه ها به هم نزدیک شود ما انتظار نداشتیم در یک دور مذاکره محتوایی بشود 100درصد به نتیجه رسید.

عراقچی خاطر نشان کرد: وزیران خارجه به این مذاکرات ملحق شدند که خیلی موثر بود و تصمیم گرفته شد در 20 نوامبر در ژنو مذاکرات ادامه یابد و اگر به توافق برسیم مجددا وزیران خارجه ملحق می شوند.

وی اضافه کرد: ما در این مذاکرات به پیشرفتهایی رسیدیم البته طبیعی است کشورهایی که با ما مذاکره می کنند نظرات متفاوتی دارند اما امیدواریم به موقعیت واحدی برسیم این گونه تفاوت ها قابل پیش بینی بود و در 20 نوامبر دوباره در اینجا جمع می شویم تا تفاوت ها را حل کنیم.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه سطح مذاکرات در چه سطحی خواهد بود تاکید کرد: مذاکرات بعدی در رده معاونان وزیران امورخارجه برگزار می شود.

عراقچی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه مباحث محتوایی شامل چه بود گفت: مجموع بحث ها در محتوا شامل اقدامات اعتماد آمیز بودند و اقدامات اعتماد آمیز برای ایران رفع تحریم و شناختن حقوق هسته ای ایران است که در این زمینه پیشرفت های خوبی داشتیم.