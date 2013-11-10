عبدالحمد نجیبی در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: با توجه به تغییراتی که در ارشاد و سازمان سینمایی صورت گرفته است، ما دوباره برای دریافت پروانه نمایش "پریناز" اقدام کردیم و منتظریم تا این فیلم دوباره در شورا مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: امیدوارم با دریافت پروانه نمایش بتوانیم در جشنواره فیلم فجر امسال نیز شرکت کنیم.

این تهیه‌کننده درباره کمرنگ شدن فعالیت‌هایش در سینما گفت: به هر حال نزدیک به سه سال است که سرمایه من خوابیده و نمی‌توانم حداقل پولی را که برای ساخت این فیلم هزینه کردم، برگردانم. از طرف دیگر من در ساخت "گشت ارشاد" هم سهمی داشتم اما همانطور که می‌دانید این فیلم در اکران با مشکل روبه رو شد و حتی برای عرضه نسخه نمایش خانگی هم مشکل داشتیم.

وی در پایان تاکید کرد: امیدوارم شرایط مجوزهای فیلم در دولت جدید و با توجه به رویکرد مدیریت سازمان سینمایی بهتر شود تا ما نیز بتوانیم دوباره سرمایه‌گذاری کنیم. به هر حال ما برای چنین کاری وارد سینما شده بودیم.

"پریناز" دومین فیلم بلند سینمایی بهرام بهرامیان است که در آن فاطمه معتمدآریا، حمید فرخ نژاد، طناز طباطبایی، فرهاد آئیش، مصطفی زمانی و... بازی کرده‌اند. این فیلم قرار بود در سی امین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآید که به دلیل مشکلات ممیزی از این رویداد خارج شد و حتی پس از آن فیلم نتوانست پروانه نمایش دریافت کند و حتی عنوان شد که در دوره قبلی مدیریت سازمان سینمایی "پریناز" توقیف شده است.