گلدسته های بقعه متبرکه سید زکریا آستانه اشرفیه نصب شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس خوبرو عصر شنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: این گلدسته ها از سوی بانی خیر سید مرتضی میر عابدینی تهیه و نصب شده است.

وی همچنین اظهارداشت: هزینه این گلدسته ها 130 میلیون ریال برآورد شده است.

رئیس اوقاف و امور خیریه آستانه اشرفیه ضمن تسلیت ایام سوگواری ماه محرم گفت: یکی از بزرگترین خدمت ها به ساحت مقدس سالار شهیدان و حماسه عاشورا، پاک و منزه ساختن تاریخ این نهضت از هرگونه دروغ، افسانه و مطالب بی اساس است.

وی با بیان اینکه عزاداری امام حسین علیه السلام باید مردم را دین شناس و به خدا نزدیک سازد، افزود: مجالس عزای ابا عبدالله تنها موقعی باعث خشنودی خدا و قبول و موجب اجر و ثواب اخروی است که در حدود بندگی خدای متعال به انجام رسد.

خوبرو در ادامه به فریضه عاشورایی امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و اذعان داشت: این فریضه الهی‌ ضامن‌ بقاي‌ اسلام‌ است.

وی اظهارداشت: در نهضت امام حسین علیه السلام و قیام عاشورا عوامل متعددی دخالت داشته است که مهمترین آنها اقامه دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر است.‌