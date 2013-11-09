واکنش وزیر دفاع لبنان به فعالیت های جاسوسی صهیونیستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، فایز غصن گفت: دولت لبنان مخالف تعدی اسرائیل به حاکمیت لبنان از طریق جاسوسی از شهروندان لبنانی و کارگذاشتن ابزارهای جاسوسی در مرزهای فلسطین اشغالی با لبنان است.

وزیر دفاع دولت موقت لبنان بیان کرد: لبنان مخالف این موضوع است و بر حل آن در سریعترین زمان ممکن تاکید دارد.

وی افزود: این موضوع فعالیت در دو جبهه را ایجاب می کند نخست از راه سازمان ملل و شکایت کردن از اسرائیل و دیگری به کارگیری تکنولوژی مقابله با این ابزار جاسوسی است.

وزیر دفاع لبنان تاکید کرد: ارتش با وزارت ارتباطات تحقیقات جدی برای رسیدن به نتایج مطلوب مقابله با جاسوسی اسرائیل انجام می دهد.همچنین به محض صدور گزارش درباره حجم نقض قطعنامه 1701 ارتش لبنان با یونیفیل در این باره رایزنی خواهد کرد.

غصن بیان کرد: مقابله با راهزنی و تجاوزات اسرائیل ضد حاکمیت لبنان به همبستگی لبنانی ها و کنار گذاشتن اختلافات نیاز دارد زیرا رژیم صهیونیستی با مشاهده اختلافات تصمیم به فروپاشی آن گرفته است.