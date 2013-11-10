به گزارش خبرنگار مهر، طرح انتقال آب از سرشاخه‌های دز بزرگ‌ترین پروژه انتقال آب در کشورمان است و وظیفه انتقال آب از سرشاخه‌های دز به قمرود را بر عهده دارد.

در اجرای این طرح انواع سازه‌های آبی بکار گرفته شده و شامل چهار سد انحرافی است که نقش آنها جمع‌آوری آب از دره‌های شهرستان الیگودرز و سرشاخه‌های دز است.

میزان آب خارج شده از این چهار دره برای تامین آب شرب شهرهای هدف سالیانه حدود ۱۸۱ میلیون متر مکعب خواهد بود که این پروژه با پیگیری‌های صورت گرفته و با فراز و نشیب‌های فراوانی که به چشم دید نهایتا در سال 90 با حضور محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور وقت، فاز اول آن افتتاح و فاز دوم نیز در سال 92 با حضور مجدد احمدی‌نژاد افتتاح شد تا مردم قم بالاخره پس از سال‌ها انتظار بتوانند کام خود را با آبی گوارا شیرین کنند.

اما به نظر می‌رسد این شیرینی دوام چندانی نداشته و این روز‌ها مردم این استان شوری آبی را مزمزه می‌کنند که سال‌ها برای شیرین شدن آن چشم انتظار بوده‌اند و این روز‌ها آب از گذشته دور نیز شور‌تر است.

فاطمه یکی از بانوان خانه دار قمی است که در گفتگو با خبرنگار مهر، به شدت از شوری آب گله‌مند است و اظهار می‌دارد: مزه آب این روزهای قم یادآور سالیان گذشته است که گاهی زائری که تازه به قم آمده بود این شوری را به خوبی حس کرده و قادر به خوردن آب نبود.

وی در ادامه اظهار داشت: چون مردم قم طی یکسال و اندی بود که شیرینی آب را چشیده بودند شدت شوری آب سالهای گذشته را فراموش کرده و برخی طعم امروز را بد‌تر از سالهای قبل می‌بینند.

محمد، یکی دیگر از شهروندان قمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تصور ما این بود که دیگر شوری آب را در قم احساس نخواهیم کرد و شیرین شدن آب همیشگی است اما در حال حاضر قادر به مصرف آب به علت شوری فراوان نیستیم و مجددا مجبور به استفاده از دستگاه‌های تصفیه کن خانگی شده‌ایم.

وی طعم این روزهای آب قم را غیرقابل تحمل می‌داند و می‌گوید: بسیاری از افراد نیز مجبور شده‌اند برای تامین آب شیرین مجددا به سمت دستگاه‌های آب شیرین سطح شهر بروند.

وی اظهار داشت:‌ مردم قم برای شیرینی آب انتظار فراوانی را کشیده‌اند اما در حال حاضر با وجود این طعم آب در ذهن اینگونه تداعی می‌شود که پروژه انتقال آب بدون اینکه کامل شده باشد، افتتاح شده و دوباره باید برای شیرین شدن آن انتظاری فراوان را متحمل شد.

سد کوچری، سدی مقابل شیرینی آب

این گفته‌ها درحالی است که آب قم تقریبا از ابتدای مهرماه سالجاری طعم شوری خود را نشان داده است. مدیرعامل آب منطقه‌ای قم در گفتگویی که با خبرنگار مهر انجام داد: عدم اتمام ساخت سد کوچری به علت مشکلات استملاک روستای اطراف سد را موجب شوری آب طی روزهای اخیر می‌داند.

سید حسن رضوی با اشاره به اینکه بخشی از آب شرب قم از سد گلپایگان تامین می‌شده است، عنوان کرد: به علت برداشت‌هایی که از این سد برای تامین آب قم و همچنین حقابه‌های کشاورزان گلپایگانی صورت گرفته در حال حاضر میزان آب سد کاهش یافته و برداشت از آن صورت نمی‌گیرد و ما منتظر آغاز بارندگی‌های پائیزه هستیم تا با پر شدن سد گلپایگان بخشی از آب مورد نیاز قم تا ساخت سد کوچری از سد گلپایگان تامین شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر آب مورد نیاز قم تنها از طریق عبور آب از تونل‌ها انجام می‌شود، گفت: تونل‌ها 2 هزار و 200 لیتر در ثانیه آب را به تصفیه خانه منتقل می‌کنند اما نیاز تصفیه خانه سه هزار لیتر است که به علت عدم برداشت آب از سد گلپایگان 800 لیتر آب مورد نیاز از چاه‌ها تامین می‌شود که همین امر موجب شوری آب شده است.

رضوی تاکید داشته است: سد کوچری به علت مشکلاتی که برای استملاک روستای اطراف این سد ایجاد شده هنوز به اتمام نرسیده و اگر این مشکل ادامه داده باشد شوری آب نیز ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قم در گفتگویی دیگر که با خبرنگار مهر داشته است به مشکلات مالی اشاره و بیان کره بود: برای ساخت سدکوچری مشکلات مالی و هم مشکلات اجتماعی وجود دارد که تا برطرف شدن این مسایل باید با شرایط فعلی کنار آمد.

ساخت سد کوچری ضروری است

گفته‌های حسن رضوی در حالی است که پرویز فتاح در سفر مهرماه به قم و در حاشیه دیدار با آیت الله علوی گرگانی طی گفتگویی که با خبرنگاران قمی داشت با اشاره به طرح انتقال آب از سرشاخه‌های دز که در زمان وزارت وی به جدیت دنبال می‌شد به ساخت سد کوچری در مسیر انتقال آب اشاره و بیان کرد: سد کوچری در مسیر انتقال آب حتما باید ساخته شود تا پروژه انتقال آب کامل شود.

وی در این گفتگو با بیان اینکه بررسی‌های لازم برای توجیه فنی ساخت سد کوچری صورت گرفته است، ساخت این سد را از جمله ضروریات فنی دانست که باید بدان توجه شود.

فتاح ادامه داد: اگر ساخت این سد انجام نشود ممکن است آب جاری باشد اما در یک برهه‌ای امکان ایجاد مشکل در انتقال آب به وجود می‌آید و ساخت این سد کامل کنند زنجیره انتقال آب از سرشاخه‌های دز خواهد بود.

اولویت اول باید تأمین آب شرب شهر قم باشد

شوری آب قم این روز‌ها به قدری مشهود است که استاندار قم نیز در جلسه بررسی مشکلات آب شرب استان قم که مهرماه با حضور نمایندگان قم در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با تأکید بر اهمیت مسئله آب شرب مردم این استان گفت: باید در انتقال آب از سرشاخه‌های دز اولویت اول تأمین آب شرب شهر قم باشد تا برای همیشه مشکل کمبود آب قم حل شود.

کرم رضا پیریایی در این جلسه خواستار آبگیری سریع‌تر سد کوچری شد تا زمینه ذخیره سازی آب مازاد انتقالی از سرشاخه‌های دز برای استفاده مردم استان قم فراهم شود.

همچنین استاندار قم در تشریح نشستی که مهرماه سال جاری با مدیر عامل بانک ملی کشور در تهران، برگزار شده بود از توافق صورت گرفته برای تامین مالی پروژه احداث سد کوچری در این جلسه خبر داد.

عرضه 60 میلیارد تومان اوراق مشارکت

وی تاکید کرده بود: با موافقت مدیر عامل بانک ملی، مقرر شد تا مبلغ 60 میلیارد تومان اوراق مشارکت از طریق بانک ملی برای اجرای این پروژه عرضه شود.

به نظر می‌رسد سدکوچری در حال حاضر و با توجه به گفته مسئولان سدی در برابر طرح انتقال آب از سرشاخه‌های دز است که عدم اتمام ساخت آن شیرینی آب در کام مردم را به سمت شوری برده و نگرانی‌هایی را در برای مردم و حتی مسئولان این استان فراهم کرده است و باز هم اما و اگرهای فراوانی را برای سال‌های دیگر از انتظار برای شیرینی آب را در ذهن‌ها تداعی می‌کند.

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سیده مرضیه میرقادری