به گزارش خبرنگار مهر، غلام‌محمد زارعی عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بهبود شاخص‌های سلامت و خدمات این حوزه مورد اهتمام دولت است و در این راستا، مجلس نیز همگام با دولت برای بهبود این شاخص‌ها تلاش می کند.

وی بیان کرد: از دولت انتظار می‌رود که در سطوح مختلف سلامت در مناطق مختلف جغرافیایی به ویژه نقاط کمتر برخوردار، تعادل ایجاد کند تا استان‌های محروم نیز بتوانند خود را به حد متوسط برسانند.

زارعی بر حمایت مجلس از بخش سلامت به عنوان یکی نیازهای روزانه و همیشگی مردم تاکید کرد و گفت: حوزه سلامت یک نیاز جدی و حیاتی در جامعه است و امیدوارم در بودجه 93 توجه ویژه ای به آن شود.

وی افزود: گستردگی خدمات بهداشت و درمان از خانه‌های بهداشت گرفته تا بیمارستان‌ها و کلینیک‌های درمانی می‌طلبد تا با برنامه‌ریزی و تزریق به موقع اعتبارات همواره در سطح رضایت‌بخشی ارائه شوند.

وی با بیان اینکه نمایندگان نیز باید با یک نگاه حمایتی به تصویب بودجه لازم در بخش بهداشت و درمان کمک کنند، گفت: از همه ظرفیت‌ها استفاده خواهیم کرد که بودجه پیشنهادی دولت در حد امکان تصویب شود.

زارعی تخصیص نهایی بودجه امسال را قابل پیش‌بینی ندانست و گفت: با این وجود تلاش خواهیم کرد این تخصیص بودجه به ویژه در حوزه سلامت به حدود 60 درصد برسد.

نماینده مردم بویراحمد و دنا به محرومیت‌های کهگیلویه و بویراحمد اشاره کرد و بیان داشت: این استان در همه بخش‌ها به ویژه حوزه سلامت با محرومیت‌های زیادی مواجه است.