اعزام 350 مبلغ و مبلغه همزمان با محرم در ملایر

حجت الاسلام داود عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همه ساله همزمان با ایام محرم برنامه های مختلفی از سوی اداره تبلیغات شهرستان در راستای سوگواری و عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبد الله حسین(ع) انجام می شود.

وی یکی از مهمترین برنامه های این اداره را ساماندهی هیات مذهبی برای برگزاری مراسم دهه اول محرم عنوان کرد و گفتک در این زمینه امسال نیز جلسات و برنامه های ساماندهی هیات با حضور مسئولان هیات برگزار شد و 284 هیات ثبت شده زیر نظر این اداره ساماندهی شدند.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی ملایر ابراز داشت: این تعداد هیات فقط هیات ثبت شده زیر نظر اداره تبلیغات هستند و هیات دیگری نیز در مناطق فعالیت دارند این ایام در گوشه و کنار شهرستان برای عزاداری امام حسین(ع) فعالیت دارند.

وی در ادامه اظهار داشت: با همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان نیز توزیع اقلام مورد نیاز هیات از قبیل برنج، گوشت شکر و... انجام گرفته و این اقلام بین هیات های مذهبی شهرستان توزیع شده است.

وی در ادامه از اعزام 350 مبلغ و مبلغه از شب اول محرم به مناطق شهری و روستایی ملایر خبر داد و عنوان کرد: این تعداد مبلغان در دهه اول محرم در مساجد ، تکایا و حسینیه ها برای انجام سخنرانی و ایام سوگواری ابا عبد الله(ع) مستقر شدند.

حجت الاسلام داود عباسی ابراز داشت: همچنین در راستای برگزاری برنامه منسجم عصر تاسوعا مانند سال گذشته نیز جلسات مختلفی با همکاری ادارات شهرستان تشکیل شد و امسال نیز شاهد حضور هیات مذهبی و دسته جات عزاداری به صورت منسجم و یکپارچه در میدان امام زاده عبد الله ملایر خواهیم بود.

وی افزود: همچنین نماز ظهر عاشورا نیز به صورت منسجم در شهر ملایر برگزار می شود و در مناطق مختلف شهرستان نیز در مساجد و تکایا برگزار خواهد شد.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی ملایر در پایان گفت: در ایام محرم برنامه های مختلفی در سطح شهر و مساجد و تکایا در ملایر در حال برگزاری است که تا شهادت امام سجاد (ع) این برنامه ها ادامه دارد.