  1. استانها
  2. همدان
۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۹:۴۱

عباسی به مهر خبر داد:

اعزام 350 مبلغ و مبلغه همزمان با محرم در ملایر

اعزام 350 مبلغ و مبلغه همزمان با محرم در ملایر

ملایر- خبرگزاری مهر: مدیر اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ملایر از اعزام 350 مبلغ و مبلغه در ایام محرم به مناطق مختلف شهرستان ملایر خبر داد.

حجت الاسلام داود عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همه ساله همزمان با ایام محرم برنامه های  مختلفی از سوی اداره تبلیغات شهرستان در راستای سوگواری و عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبد الله حسین(ع) انجام می شود.

وی یکی از مهمترین برنامه های این اداره را ساماندهی هیات مذهبی برای برگزاری مراسم دهه اول محرم عنوان کرد و گفتک در این زمینه امسال نیز جلسات و برنامه های  ساماندهی هیات با حضور مسئولان  هیات برگزار شد و 284 هیات ثبت شده زیر نظر این اداره ساماندهی شدند.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی ملایر ابراز داشت: این تعداد هیات فقط هیات ثبت شده زیر نظر اداره تبلیغات هستند و هیات دیگری نیز در مناطق فعالیت دارند این ایام در گوشه و کنار شهرستان برای عزاداری امام حسین(ع)  فعالیت دارند.

وی در ادامه اظهار داشت: با همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان نیز توزیع اقلام مورد نیاز هیات از قبیل برنج، گوشت شکر و... انجام گرفته و این اقلام بین هیات های مذهبی شهرستان توزیع شده است.

وی در ادامه از اعزام 350 مبلغ و مبلغه از شب اول محرم به مناطق شهری و روستایی ملایر خبر داد و عنوان کرد: این تعداد مبلغان در دهه اول محرم در مساجد ، تکایا و حسینیه ها برای انجام سخنرانی و ایام سوگواری ابا عبد الله(ع) مستقر شدند.

حجت الاسلام داود عباسی ابراز داشت: همچنین در راستای برگزاری برنامه منسجم عصر تاسوعا مانند سال گذشته نیز جلسات مختلفی با همکاری ادارات شهرستان تشکیل شد و امسال نیز شاهد حضور هیات مذهبی و دسته جات عزاداری به صورت منسجم و یکپارچه در میدان امام زاده عبد الله ملایر خواهیم بود.

وی افزود: همچنین نماز ظهر عاشورا نیز به صورت منسجم در شهر ملایر برگزار می شود و در مناطق مختلف شهرستان نیز در مساجد و تکایا برگزار خواهد شد.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی ملایر در پایان گفت: در ایام محرم برنامه های مختلفی در سطح شهر و مساجد و تکایا در ملایر در حال برگزاری است که تا شهادت امام سجاد (ع) این برنامه ها  ادامه دارد.

کد مطلب 2172722

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها