نتایج مسابقات اذان و ابتهال در ملایر اعلام شد

حجت الاسلام رضا زین العابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر در ملایر با بیان اینکه همه ساله مسابقات اذان و ابتهال توسط اداره اوقاف و امور خیریه برگزار می شود بیان داشت: امسال نیز این مسابقات در مرحله شهرستانی با حضور بیش از 200 نفر در ملایر برگزار شد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ملایر افزود:امسال مسابقات اذان در دو رده سنی زیر 16 سال و بالای 16 سال مختص برادران در جمعه 17 آبان ماه در تالار قرآن برگزار شد.

وی ابراز داشت: در مسابقات اذان که با حضور بی نظیر نوجوانان و جوانان زیر 16 سال و بالای 16 سال برگزار شد بعد ازانجام داوری در رده سنی زیر 16 سال مسابقات اذان، مهرداد کریمی، سجاد اکبری، و محمد رضا زندی به ترتیب حائز رتبه های اول تا سوم شدند.

وی گفت: همچنین در رده سنی بالای 16 سال نیز مسعود بابایی، محمود بابایی و محمد حسین زندی رتبه های اول تا سوم را از آن خود کردند.

حجت الاسلام زین العابدینی عنوان داشت: برگزیدگان این دوره از مسابقات به مرحله استانی راه پیدا می کنند.

وی در ادامه گفت: مسابقات ابتهال و همخوانی قرآن(تواشیح) مرحله شهرستانی ندارد و یک گروه از شهرستان با سایر گروه های استانی رقابت می کند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ملایر افزود: سال گذشته نیز گروه تواشیح شهرستان ملایر به مسابقات کشوری راه یافته است.

وی در ادامه اظهار داشت: سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم در مرحله شهرستانی نیز با حضور بیش از یک هزار نفر از خواهران و برادران، مهر ماه در شهرستان برگزار شد.

زین العابدینی در پایان گفت: در این مسابقات نیز که در رشته های مفاهیم، حفظ، قرائت، و ترتیل برگزار شد که برگزیدگان در دو رده سنی زیر 16 سال و بالای 16 سال به مرحله استانی راه یافتند.