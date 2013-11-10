نمايشگاه ساخت داخل فرصتي براي كاهش وابستگي هاي اقتصادي است

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون وزيرصنعت، معدن و تجارت گفت: برگزاري نمايشگاه ملي ساخت داخل فرصتي براي صنعتگران در جهت كاهش وابستگي اقتصادي خارجي است.

محمد علی سید ابریشمی اظهار کرد: طرح برگزاری نمايشگاه " توانمندي هاي ساخت داخل " با اطمينان به توانمندي هاي موجود در صنايع کوچک و متوسط ايران در تامين نيازمنديهاي صنايع مادر و کلان کشور براي ساخت قطعات و تجهيزات مورد نياز ايشان توسط صنعتگران داخلي و به منظور كاهش وابستگي هاي خارجي در راستاي سياست اقتصاد مقاومتي انجام شده است.

معاون وزيرصنعت، معدن و تجارت گفت: شركت شهركهاي صنعتي استان خراسان رضوي به عنوان پيشنهاد دهنده و طراح اين نمايشگاه از سوي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران مامور برگزاري آن در مشهد شد.

سيد ابريشمي برگزاري اين نمايشگاه را يك حركت جمعي از سوي سازمانهاي حمايتي و تاثير گذار بر عملكرد صنايع مولد دانست و افزود: به منظور بررسي دقيق تر، جلسات هم انديشي در محل شرکت شهركهاي صنعتي خراسان رضوي با حضور نمايندگاني از صنايع بزرگ كشور (صنايع فولادسازي، نيروگاهها، پالايشگاه، پتروشيمي، سيمان، خودروسازي و...) و شرکتهاي دولتي ( توزيع برق، پخش فرآورده هاي نفتي، شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق به عنوان بخشي ازذينفعان و حاميان در اين نمايشگاه برگزار و برپايي آن از نظر اكثر شركت كنندگان مورد حمايت و تاييد قرار گرفت.

صادركنندگان نمونه خراسان رضوی 29 آبان معرفي و تجليل مي شوند

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي از برگزاري مراسم روز ملي صادرات و معرفي و تجليل از صادركنندگان نمونه استان در اين مراسم در روز چهارشنبه 29 آبان ماه خبر داد.

ناصر فخرموحدي اظهار کرد: با اتمام فرآيند انتخاب صادركنندگان نمونه استاني ، طبق سنوات گذشته و در راستاي تحقق اهداف صادراتي و ارج نهادن به تلاش قابل تقدير فعالان عرصه صادرات كالاها و خدمات غيرنفتي ، امسال 23 صادركننده نمونه، يك تشكل صادراتي نمونه و صادركنندگان شايسته تقدير استان، با حضور مقامات ملي و استاني، معرفي و تقدير مي شوند.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي با اشاره به اينكه صادركنندگان نمونه براساس معيارها و شاخص هاي مقرر در سايت سازمان توسعه تجارت ايران انتخاب شده اند افزود : براين اساس الگوهاي موفق در عرصه صادرات استان، در بخش هاي صنايع، بازرگاني عمومي، كشاورزي، High Tech ، تشكل صادراتي و تعاون انتخاب شده اند كه با برگزاري مراسم ويژه مورد تقدير قرار خواهند گرفت.