دیدار سه جانبه ایران، چین و اروپا برگزار شد/ مذاکرات از سر گرفته شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژنو، دیدار سه جانبه وزیرامورخارجه ایران، قائم مقام وزیرامورخارجه چین و کاترین اشتون در ژنو برگزار شد.

بر اساس این گزارش دیدار سه جانبه اشتون، ظریف و جان کری ساعاتی پیش به پایان رسید و در حالی که همه گمانه زنی های خبری مبنی بر پایان یافتن مذاکرات بود کاترین اشتون این مذاکره سه جانبه را برگزار کرد.

قائم مقام وزیرامورخارجه چین ساعاتی پیش وارد ژنو شد.

جان کری نیز دقایقی قبل با همتای روس خود درباره مذاکرات با ایران دیدار کرده است.

با این حال سخنگوی کاخ سفید نیز از ادامه مذاکرات با ایران در ساعات پیش رو خبر داده است.

همچنین گفته می شود نشست خبری ظریف و اشتون نیز برای ساعاتی به تعویق افتاده است.